Patto di stabilità, fumata nerissima. Non c'è accordo: l'Italia rischia grosso

Patto di stabilità, Italia all'angolo per la questione del Mes. Niente accordo

La notte insonne per i ministri dell'Economia presenti all'Ecofin a Bruxelles non è bastata, sul Patto di stabilità non c'è accordo tra i 27 Paesi dell'Ue. La doccia gelata arriva alle 4 del mattino con il comunicato diffuso dalla presidenza spagnola che guidava il vertice. Un grosso problema soprattutto per l'Italia e gli altri Stati con un grosso debito, ma Germania e Paesi nordici in testa spingono per un accordo ancora più rigoroso rispetto a quello precedente, poi sospeso con lo scoppio della pandemia, e questo non aiuta la trattativa. Il governo Meloni poi, è finito anche nel mirino per la questione del Mes, l'italia è l'unico dei 27 Paesi Ue a non aver ratificato l'accordo sul fondo salva Stati. "Abbiamo lavorato intensamente, considerando attentamente tutti gli Stati membri, per allineare le posizioni e messo sul tavolo un nuovo testo di compromesso", spiega una fonte diplomatica alla conclusione dei lavori dopo otto ore di confronto (dalle 20 alle 4 del mattino).

"Abbiamo fatto molti progressi oggi. Si tratta di un negoziato impegnativo e ci stiamo arrivando. Al tavolo c’è la volontà di concludere un accordo, ma c’è ancora del lavoro da fare. Abbiamo bisogno di valutazioni giuridiche e consultazioni sulla nostra proposta, che non abbiamo potuto portare a termine stasera. Oggi siamo andati il più avanti possibile. Continueremo il lavoro nei prossimi giorni. Gli elementi costitutivi di un accordo ci sono, ma è necessario il lavoro finale sulla stesura e sulla calibrazione giuridica", afferma ancora la fonte europea.