Pensione anticipata, 5 vie per stare a casa prima: ecco quali

Pensioni anticipate, tutte le novità per uscire prima dal lavoro

Andare in pensione prima del tempo si può. E nonostante in Italia l'età standard sia ancora 67 anni, esistono diverse vie per ritirarsi prima dal mondo del lavoro. Se da una parte l'intenzione del governo Meloni di superare la legge Fornero già entro la fine di questa legislatura è ferma, una via per andare in pensione prima di 67 anni c’è: è possibile, infatti, ritirarsi dal lavoro al raggiungimento di 41 anni di contributi se almeno un anno contributivo è stato versato prima di aver compiuto 19 anni. Si tratta dei lavoratori precoci. Ma non tutti rientrano in questa categoria. Vediamo quindi insieme quali sono le vie per ritirarsi dal lavoro in anticipo.

Pensioni anticipate, 5 vie per uscire prima dal lavoro