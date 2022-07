Pensione di reversibilità, aumenti in arrivo: ecco per chi

Pensione di reversibilità, tutte le novità

Novità in arrivo per quanto riguarda la pensione di reversibilità: in caso di cumulo con ulteriori redditi del beneficiario l'assegno pensionistico non potrà essere tagliato di un importo superiore all’ammontare complessivo dei redditi aggiuntivi. Ridurre la pensione oltre la misura dei redditi conseguiti, si tradurrebbe in un danno per il superstite. Così ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza n. 162, accogliendo una questione sollevata dal Tar del Lazio sul cumulo tra pensione di reversibilità e redditi aggiuntivi del beneficiario.

Pensione di reversibilità, che cos'è