Pensioni aprile 2023, si prevedono aumenti: chi ci guadagna

Pensioni aprile 2023, il prossimo mese alcuni cittadini avranno un assegno più corposo grazie all'inflazione

Settimana prossima (dal primo al 7 aprile) l'INPS provvederà al pagamento delle pensioni. Vi ricordiamo che ad aprile gli assegni verrano distribuiti con un calendario differente tra poste e banche. Chi sceglie la prima opzione potrà ricevere l'assegno già da sabato. Il mese prossimo poi anche i pensionati che non hanno beneficiato della rivalutazione dovuta all'inflazione riceveranno gli aumenti previsti per compensare un costo della vita più alto.

La Legge di Bilancio 2023 infatti stabilisce nuovi parametri di rivalutazione delle pensioni con importo superiore a quattro volte il trattamento minimo (circa 2.100 euro) e per questo motivo c'è stato un ritardo nella distribuzione degli aumenti che sarebbe dovuto arrivare a marzo. La Legge di Bilancio 2023 ha previsto poi un aumento delle pensioni minime a 600 euro per coloro che hanno compiuto 75 anni ma ancora il provvedimento non è stato messo in atto.