Pensioni: aumenti a fine estate ma non per tutti. Ecco di quanto e a chi

Pensioni con il Decreto Aiuti bis: ecco per chi aumentano

Il prossimo autunno per gli italiani si preannuncia particolarmente complicato a causa soprattutto del caro energia, con i prezzi di gas e luce schizzati alle stelle da quando è cominciata la guerra in Ucraina e sono state inflitte le sanzioni dall'Europa alla Russia. Per i pensionati però è in arrivo una novità: verrà anticipata la rivalutazione degli assegni pensionistici contro l’inflazione prevista nel Decreto Aiuti Bis. L’aumento dell’assegno, è stato stabilito dal Governo per aiutare i pensionati di fronte al caro prezzi, anticipando di tre mesi il consueto adeguamento al costo della vita che sarebbe dovuto partire dal 1° gennaio 2023.

Pensioni con il Decreto Aiuti bis: ecco di quanto

Il Decreto Aiuti Bis, approvato dal Consiglio dei Ministri il 4 agosto e in attesa di pubblicazione in Gazzetta, tra le tante misure contro il caro prezzi prevede la rivalutazione delle pensioni, un aumento del 2,2% dell’assegno che sarebbe dovuto essere operativo dal 1° gennaio 2023. L’articolo 20 del provvedimento, ancora in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, anticipa così il meccanismo di perequazione che riequilibra le somme corrisposte al costo della vita, in base all’indice dei prezzi al consumo. Sarà riconosciuto solo "qualora il trattamento pensionistico mensile sia complessivamente pari o inferiore all’importo di 2.692 euro".