Pensioni, aumenti in arrivo a maggio 2023: chi ci guadagna

Pensioni, arrivano gli aumenti di maggio: tutte le tabelle

Buone notizie in arrivo per i pensionati, nel mese di maggio sono previsti alcuni aumenti ma solo per una determinata categoria di persone. Il bonus in arrivo non riguarderà tutti. Gli incrementi infatti, interesseranno gli assegni pari o inferiori al trattamento minimo Inps. Lo specifica la circolare Inps n. 35 del 3 aprile 2023. L'incremento in esame è calcolato nella misura pari a 1,5 punti percentuali per l'anno 2023, elevati a 6,4 punti percentuali per i soggetti di età pari o superiore a 75 anni, e di 2,7 punti percentuali per l'anno 2024. La circolare Inps riporta tabelle con alcuni esempi. Considerando che l'incremento è pari a 1,5 punti percentuali per l'anno 2023, chi ha meno di 75 anni e un assegno complessivo di 563,74 (il minimo Inps) otterrà 8,46 euro in più, quindi 572,20 in totale. Chi invece ha più di 75 anni avrà una maggiorazione di 36,08, che porterà l'assegno a 599,82 euro.