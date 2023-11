Pensioni e bonus tredicesima, tutti gli aumenti di dicembre: chi ci guadagna

Pensioni dicembre e bonus tredicesima, ecco tutti gli aumenti in arrivo

Manca sempre meno all’inizio di dicembre, un mese caldo sia dal punto di vista economico che professionale tra scadenze, bilanci da chiudere, regali da comprare, e qualche giorno di ferie da incastare. Un finale di anno che porterà con sè un maxi aumento anche dal punto di vista pensionistico: dalle casse previdenziali o dei rispettivi ordini arriverà il pagamento della tredicesima, il relativo bonus e gli arretrati derivanti dal conguaglio della rivalutazione.

Come spiega il sito online Money.it, “sugli importi della pensione di dicembre bisogna considerare il conguaglio della rivalutazione 2023, che il governo Meloni ha anticipato a novembre, con il quale si aggiunge uno 0,8% (percentuale ridotta per gli assegni che superano di 4 volte il trattamento minimo) sul valore della pensione aggiornato a dicembre scorso”. L’adeguamento, quindi, “avrà conseguenze tanto per il rateo di dicembre che per la tredicesima (ma non per il bonus) ed è previsto anche il pagamento degli arretrati per le 11 mensilità già percepite nel corso dell’anno”.

Come ben spiega il isto online, entrando nel vivo della questione, su una pensione che a dicembre 2022 era pari a 1.000 euro si applica un aumento di 8 euro lordi oltre a un assegno con 88 euro di arretrati. Se un assegno invece di 2.000 euro si applica un aumento di 16 euro lordi considerando in aggiunta un importo di 176 euro. Per pensioni invece più ingenti dal valore, ad esempio, di 3.000 euro arretrato è di 132 euro, mentre l’aumento lordo di 12 euro lordi.

Per quanto riguarda invece la tredicesima, farne il calcolo è molto semplice: come spiega Money.it basta prendere l’importo lordo della pensione, calcolando 1/12 per ogni mensilità percepita nel corso dell’anno. Si tratta quindi di una somma pari al rateo di dicembre per coloro che sono in pensione da prima di gennaio 2023. Per quanto riguarda il netto è invece differente visto che sulla tredicesima si applica una tassazione meno conveniente (poiché non sono previste detrazioni).

Ma non solo tredicesima. A dicembre si riceverà anche un bonus tredicesima. Si tratta, spiega Money.it., “di un importo aggiuntivo di 154,94 euro per coloro che sono titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell’assicurazione generale obbligatoria o delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, nonché delle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti privatizzati di cui al d.lgs 509/1994, che hanno un reddito da pensione che non supera il trattamento minimo, pari quindi a 7.327,32 euro nel 2023”.