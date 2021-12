Pensioni di invalidità: scatta l'aumento. E non sono le uniche. Tutte le cifre

Pensioni di invalidità civile: buone notizie. Dal 1° gennaio 2022 scatta un aumento: gli importi degli assegni per le patologie con un 74% di invalidità minima hanno subìto la rivalutazione dell'1,7%.

Pensioni invalidità civile: cosa cambia nel 2022

Gli importi delle pensioni di invalidità 2022, secondo quanto riporta insidacabli.it sono i seguenti:

l’assegno assistenziale per invalidi civili parziali (dal 74% al 99%) di 291,97 euro per 13 mensilità

inabilità totale (invalidi civili al 100%) è di euro 291,95 per 13 mensilità più la maggiorazione della finanziaria 2002

l’assegno sociale sostitutivo degli invalidi civili è pari a 374,5 euro più 85,43 euro (provvisori) se si rispettano determinati limiti di reddito sia personale che coniugale

pensione speciale dei sordomuti è di euro 291,97 con la possibilità di essere incrementata di 10,33 euro e di 364,93 (secondo dei limiti di reddito). La pensione dei sordomuti non deve superare il limite di reddito massimo di 17271,19 euro (da confermare)

l’indennità di comunicazione è pari 263,21 euro senza limiti di reddito

la pensione dei ciechi assoluti è pari ad euro 315,76 incrementabile secondo alcuni limiti di reddito

la pensione dei ciechi parziali è di 217,42

l’indennità di accompagnamento è di euro 528,94 per 12 mensilità

l’indennità di accompagnamento per ciechi totali è di 954,30.

Pensioni invalidità civile, maggiorazioni sociali 2022

Insidacabili.it fa il punto anche sul tema della maggiorazioni sociali 2022 in attesa della circolare INPS per confermare importi anno 2022

Dal 1° gennaio 2022, l’importo delle pensioni di invalidità civile, è pari 291,97 euro. La legge prevede un aumento delle pensioni di invalidità, grazie al sistema delle maggiorazioni sociali:

di euro 10,33, se l’invalido civile ha un’età inferiore a 65 anni e senza altri redditi personali;di 364,93 euro, se l’invalido ha una percentuale pari al 100%, un’età oltre i 60 anni e non supera determinati redditi personali o coniugali

di 85,43 euro per gli assegni sociali sostitutivi degli invalidi parziali e totali, per chi ha un’età superiore a 65 anni;di euro 191,74 euro per gli assegni sociali sostitutivi degli invalidi parziali oltre 70 anni

di euro 191,74 euro per gli assegni sociali sostitutivi degli invalidi totali oltre 65 anni

272,69 euro per le pensioni sociali sostitutive degli invalidi parziali oltre 70 anni

272,69 euro per le pensioni sociali sostitutive degli invalidi totali;una maggiorazione sociale in più, di 12,92 euro per i percettori degli assegni sociali secondo determinati limiti di reddito.

Pensioni aumentano a gennaio: quanto? Ecco le cifre

Pensioni più ricche dal 1° gennaio 2022: perequazione del 100% rispetto all’inflazione sugli assegni pensionistici fino a 4 volte il minimo stabilito (quindi 2.062 euro al mese a fronte del trattamento minimo del 2021 di 515,58 euro). Il governo Draghi va in soccorso dei pensionati e mette così per loro un argine ai rincari dei vari settori: in primis quello delle bollette di luce e gas (su cui sono state posti altri aiuti per le famiglie). Vediamo di capire le cifre visto che se n'è parlato molto in queste settimane: quanto cresceranno le pensioni (mentre sulla riforma c'è l'allarme... quota zero).