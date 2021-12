Bollette, rate di 10 mesi per le famiglie: l'emendamento del governo Draghi

Bollette luce e gas: rate di 10 mesi per le le famiglie

Le bollette di luce e gas in arrivo con le fatture emesse da gennaio ad aprile 2022 potranno essere rateizzate dalle famiglie in virtù dell'emendamento del governo alla manovra. In caso di inadempienza dei clienti domestici, secondo quanto si legge, le imprese saranno tenute ad offrire un piano di rateizzazione senza interessi.

Bollette, anticipi fino a 1 miliardo alle imprese per compensare le rate

L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (Arera) definirà nel limite di 1 miliardo, gli anticipi da riversare alle imprese per compensare le rate e le modalita' di restituzione delle imprese stesse per consentire il recupero da parte della Cassa per i servizi energetici del 70% dell'anticipazione entro il 2022 e della restante quota entro il 2023.

Manovra, emendamento governo: 1,8 miliardi per taglio bollette elettriche primo trimestre

Arrivano 1,8 miliardi di euro per ''il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi del settore elettrico e del gas naturale e rafforzamento del bonus sociale e del gas''. La misura è contenuta nell'emendamento alla legge di bilancio che il governo presenterà nella commissione Bilancio del Senato. La norma ha l'obiettivo di ''contenere per il primo trimestre 2022 gli effetti su famiglie e imprese derivanti dagli aumenti dei prezzi del gas che hanno raggiunto livelli senza precedenti e determinato consistenti incrementi dei prezzi dell'energia elettrica'', si legge nella relazione tecnica.

E inoltre