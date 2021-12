Draghi: "Bollette, da governo 3,8 mld. Pronti ad altre risorse. Serve una..."

Bollette: Draghi, da governo 3,8 mld. Pronti ad altre risorse

"La nostra priorità è limitare la volatilità dei prezzi dell’energia, che rischia di avere un impatto significativo sui bilanci delle famiglie e delle imprese. In particolare, vogliamo proteggere le fasce più deboli della popolazione, che risentono maggiormente di questi aumenti". Così il premier Mario Draghi sul caro bollette. "Da giugno ad oggi, il Governo ha stanziato più di 4 miliardi di euro per contenere l’incremento delle tariffe: 1,2 miliardi a giugno e più di 3 miliardi a settembre. Per l’anno prossimo, abbiamo previsto di spendere altri 3,8 miliardi, e siamo pronti a aggiungere altre risorse se l’andamento dei prezzi non dovesse stabilizzarsi", ha detto il presidente del Consiglio, intervenendo nell'Aula della Camera.

Bollette: Draghi, serve soluzione strutturale su prezzi energia

"Per il primo trimestre del prossimo anno, annulliamo gli oneri generali di sistema per le utenze elettriche domestiche, per le piccole attività commerciali, per le microimprese. Riduciamo al 5 per cento l’aliquota IVA e abbattiamo gli oneri generali di sistema per il gas; E, sempre nel primo trimestre, per i cittadini più poveri e per quelli in gravi condizioni di salute, stanziamo quasi un miliardo per rafforzare le agevolazioni sulle bollette elettriche". Così il presidente del Consiglio, Mario Draghi, intervenendo nell'Aula della Camera, alla vigilia del Consiglio Ue. "L’Italia è impegnata a trovare una soluzione strutturale al problema dei prezzi dell’energia a livello europeo. Penso, per esempio, alla proposta di creare stoccaggi integrati di scorte strategiche di gas. Un’iniziativa in tal senso migliorerebbe la capacità di tutti i Paesi europei di far fronte a rialzo di prezzi improvvisi, come quello attuale. Al momento manca un accordo su come procedere, ma è opportuno che il Consiglio continui ad occuparsene anche nelle prossime riunioni - nota Draghi -. Auspichiamo che il Terzo Pacchetto Gas, presentato martedì 14 dicembre dalla Commissione Europea, venga attuato rapidamente.Il pacchetto comprende l’acquisto congiunto volontario di stoccaggi strategici da parte degli operatori di trasmissione energetica, una misura che sarebbe utile per far fronte a eventuali rincari futuri", conclude.

Ucraina: Draghi, rinnovare nostro sostegno alla sovranità

"In queste settimane abbiamo assistito al crescere delle tensioni tra la Russia e l’Ucraina. Il Consiglio europeo deve chiedere urgentemente alla Russia di adoperarsi per ridurle. Dobbiamo rinnovare, in modo unanime, il nostro sostegno alla sovranità e integrità territoriale dell’Ucraina, come ho avuto modo di esprimere al Presidente ucraino Zelensky". Lo ha detto il premier Mario Draghi alla vigilia del Consiglio Ue. "Nelle ultime settimane ci sono state consultazioni da parte del Presidente degli Stati Uniti, Biden, nel quadro Nato, con l’Italia e con altri Paesi europei per formulare una risposta - ha aggiunto Draghi -. Questa risposta deve partire dalla considerazione condivisa che la diplomazia resta l’unica via per risolvere il conflitto nel Donbass. Una soluzione pacifica non può prescindere dall’attuazione degli Accordi di Minsk del 2015", ha concluso.

Ravanusa: Draghi ricorda vittime, tragedia inaccettabile

"Voglio prima di tutto ricordare le nove vittime dell’esplosione avvenuta l’11 dicembre a Ravanusa, in provincia di Agrigento". Così il premier Mario Draghi, intervenendo nell'Aula della Camera alla vigilia del Consiglio Europeo. Draghi ha rivolto le condoglianze del governo, ricordando i nomi delle vittime. "È essenziale che venga fatta luce al più presto su quanto accaduto per accertare le responsabilità. Episodi come questo non devono accadere. Sono inaccettabili. Voglio anche ringraziare le autorità coinvolte – a partire dal Sindaco di Ravanusa e dal Prefetto di Agrigento, gli operatori della Croce Rossa Italiana per l’assistenza alla popolazione. E i soccorritori – i Vigili del Fuoco, l’Arma dei Carabinieri, i volontari – che sono intervenuti subito, hanno lavorato senza sosta e sono riusciti a salvare la vita di due donne".

Pnrr: Draghi, prossima settimana cabina regia relazione annuale

"La settimana prossima ci sara' una cabina di regia per approvare la relazione annuale sullo stato di avanzamento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Nel documento sara' illustrato lo stato di realizzazione del Piano: le riforme intraprese; gli investimenti avviati; gli organi preposti al controllo e alla valutazione delle misure. Il Governo fara' il punto anche sui 51 obbiettivi da realizzare entro la fine dell'anno, che sono in larga parte gia' acquisiti e che siamo certi di raggiungere tutti nei tempi previsti". Lo ha detto il premier Mario Draghi, intervenendo nell'Aula della Camera.

Vaccino: Draghi, accelerare su consegne a Paesi poveri

"L'insorgenza della variante Omicron dimostra, ancora una volta, l'importanza di frenare il contagio nel mondo per limitare il rischio di pericolose mutazioni. Non saremo davvero protetti finche' i vaccini non avranno raggiunto tutti". Lo ha detto il premier Mario Draghi, intervenendo nell'Aula della Camera alla vigilia del Consiglio Ue. "I governi dei Paesi piu' ricchi e le case farmaceutiche hanno preso impegni significativi per la distribuzione di vaccini gratis o a basso costo agli Stati piu' poveri. Dobbiamo dare seguito a queste promesse con maggiore determinazione. L'Unione Europea ha dichiarato di voler donare 357 milioni di dosi e ne ha gia' consegnate 134 milioni, principalmente tramite il meccanismo Covax. L'Italia ha allocato 48 milioni 250 mila dosi e ne ha gia' consegnate 15 milioni tramite Covax", ha spiegato Draghi. "Dobbiamo accelerare le consegne e dobbiamo aiutare i Paesi beneficiari a superare i problemi logistici e migliorare la capacita' di somministrazione", ha concluso.