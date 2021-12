Ravanusa, "il gas usciva dai water". Selene incinta travolta, era sul divano

Ravanusa, ancora due dispersi tra le macerie. Sette le vittime

La tragedia di Ravanusa non ha ancora un bilancio definitivo. Si continua a scavare tra le macerie nel paese dell'Agrigentino dopo la tremenda esplosione dovuta ad una fuga di gas, che ha fatto esplodere un'intera palazzina. Le vittime del crollo di Ravanusa sono sette. Due persone sono ancora disperse: Calogero e il figlio Giuseppe Carmina. Erano seduti sul divano - si legge sul Corriere della Sera - quando il palazzo si è sbriciolato. La speranza si è spenta alle 6 del mattino. Sotto le macerie c’erano i corpi di Selene, di suo marito Giuseppe e dei suoceri Angelo ed Enza Zagarrio. E con loro c’era anche Samuele. Così si sarebbe chiamato il bimbo che l’infermiera portava in grembo da 9 mesi. Si scopre intanto che le case vicine erano già state evacuate 9 mesi fa.

Dopo lo scoppio, - prosegue il Corriere - molti abitanti della zona giuravano che in quei giorni l’aria era invasa dall’odore di gas. Nove mesi fa, poi, nelle vie Marche e Sicilia, a circa 50 metri in linea d’area dalla zona dello scoppio, alcuni abitanti avevano segnalato ai vigili del fuoco, carabinieri e Comune che nella zona si sentiva odore di gas. «Addirittura l’esalazione fuoriusciva dal water», dice la signora Gianna Lombardo. «Ho avuto timore per mia figlia ed ho dovuto pregare i carabinieri di intervenire», aggiunge Alessandro Patti. Ci sono ancora 142 vigili del fuoco all’opera sulle macerie delle quattro palazzine di Ravanusa, completamente distrutte dall’esplosione di sabato sera. Un lavoro incessante, per cercare di recuperare i due corpi che mancano all’appello, anche se le speranze sono ormai ridotte al lumicino.

