Energia, il prezzo del gas sale ancora. Ue: no scherzi o stop a Nord Stream 2

Gas, rincaro dei prezzi dopo le minacce della Bielorussia e lo stop al Nord Stream 2 della Germania

Il prezzo del gas continua a correre. Dopo la minaccia del presidente bielorusso Lukashenko di chiudere i "rubinetti" all’Europa, all'hub olandese Ttf le quotazioni salgono stamani del 3,2% a 119,5 euro per Mwh, mentre i titoli britannici sono aumentati del 2,8% a 3,30 sterline per therm. In 48 ore, il balzo del Ttf è stato del 14%.

Anche i prezzi dell'elettricità toccano nuovi record per il secondo giorno consecutivo, colpevole anche l'annuncio del neo ministro degli Esteri tedesco, Annalena Baerbock, la quale ha avvertito che non ci sarebbe stata una certificazione rapida del nuovo gasdotto Nord Stream 2. I prezzi in Francia, infatti, hanno superato i 300 euro/MWh e i future tedeschi hanno superato i 200 euro/MWh.

“Se le sanzioni che ci stanno imponendo o ci imporranno in futuro ci metteranno in uno stato di emergenza e non saremo in grado di rispondere in nessun altro modo, ricorreremo a questa misura severa”. Queste le minacciose parole pronunciate ieri dal presidente bielorusso Aleksandr Lukashenko, le quali si inseriscono in una fase molto delicata, caratterizzata principalmente da due fattori: in primis, le pressioni della Russia ai confini dell’Ucraina; poi, lo stop della Germania alle autorizzazioni per il gasdotto Nord Stream 2.

L’unica certezza è che nel Vecchio continente le riserve di gas diminuiscono e le bollette aumentano vertiginosamente, con l’energia trasformata in clava geopolitica. Così, proprio, il gasdotto Nord Stream 2 sta diventando sempre di più la scintilla di un possibile conflitto.

Weber, Nord Stream 2 non parta se c’è guerra con Putin

A parlare del Nord Stream 2, anche il presidente del gruppo parlamentare Ppe, il tedesco Donald Tusk. "Se ci fosse una guerra, la Russia allora dovrebbe pagarne un caro prezzo e questo progetto, il Nord Stream 2 non dovrebbe vedere l'inizio".

“L'impostazione di Putin è mirata a una escalation ed il Ppe si aspetta che il Consiglio europeo prenda una posizione forte e lanci un messaggio forte a Mosca”, ha precisato. “La sovranità dei Paesi non va messa in discussione, l'Ucraina è un paese libero ed indipendente e spetta a loro decidere il loro futuro. Poi si mantenga l'architettura della pace, in quanto la guerra non è più uno strumento politico”, queste le parole di Tusk all’europarlamentare Manfred Weber, capogruppo del Partito Popolare Europeo.

Intanto, un tribunale bielorusso ha condannato il leader dell'opposizione Sergei Tikhanovsky, marito dell'ex candidata presidenziale Svetlana Tikhanovskaya a 18 anni. A rivelarlo, l'agenzia Bielorussia.

Ue: Michel, vertice su Covid, Ucraina, Bielorussia ed energia

Per fronteggiare la situazione, giovedì si terrà un Consiglio europeo, preceduto dal summit del Partenariato orientale, dove si parlerà di Covid, del balzo dei prezzi dell'energia, delle migrazioni (in particolare l'aspetto esterno) e delle crisi in Bielorussia e Ucraina.

"Il Covid rimarrà molto al centro della nostra attenzione. L'emergere di nuove varianti ci ricorda che nessuno è al sicuro finchè tutti non sono al sicuro. Più che mai, la vaccinazione, comprese le terze dosi, rimane il nostro miglior strumento per combattere la pandemia", ha spiegato il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, nella sua lettera d'invito ai capi di Stato e di Governo.

"Dopo la nostra discussione di ottobre, affronteremo l'aumento dei prezzi dell'energia e il suo impatto sui nostri cittadini e sulle nostre imprese", ha aggiunto Michel. "Per quanto riguarda gli aspetti esterni della migrazione, affronteremo tutte le rotte migratorie e valuteremo l'operatività dei piani d'azione con i Paesi terzi prioritari, nonchè il loro finanziamento", ha annunciato il presidente del Consiglio europeo. A ancora, i leader dei Ventisette si confronteranno sulla "Bussola strategica" dell'Ue e sulle crisi attuali ai confini dell'Ue, quella bielorussia e quella ucraina.