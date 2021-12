Pensioni, si aumenta dal 2022: come, quando e dove: ci sono tutte le cifre

Pensioni aumenti dal 2022: i calcoli di quanto sarà l'importo

Gli aumenti delle pensioni nel 2022 sono quasi relatà, manca un giorno al nuovo anno. A gennaio infatti una pensione di 2.000 lordi euro al mese avrà di un incremento (lordo) di 34 euro mensili, una pensione di 2.500 euro lordi al mese, localizzata cioè tra 4 e 5 volte il minimo Inps, otterrà quasi 42 euro al mese in più. Ripartirà infatti dal 2022 la perequazione piena delle pensioni, congelata di fatto nel 2020 a fronte di un’inflazione negativa dello 0,3%.

Pensioni, perequazione anno 2022

Il decreto del ministero dell’Economia del 17 novembre ha previsto che la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l’anno 2021 venga determinata in misura pari a +1,7 dal 1° gennaio 2022, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l’anno successivo. La perequazione delle pensioni consiste nella rivalutazione annuale degli importi dei trattamenti pensionistici per adeguarli all'aumento del costo della vita.

Pensioni, tutte le stime sugli aumenti

A fornire le prime stime sull’impatto che la soluzione avrà sui trattamenti è stato un dossier dell’Inps. Le pensioni di importo fino a 4 volte il trattamento minimo (pari a quello del 2021 che è di 515,58 euro), cioè sino a 2.062,32 euro, otterranno l'incremento dell'1,7%; le pensioni superiori a 4 e fino a 5 volte il trattamento minimo Inps, cioè tra 2.062,33 euro e 2.577,90 euro, otterranno una rivalutazione dell'1,53%, ferma restando la rivalutazione all'1,7% dello scaglione sino a 2.062,32 euro. Le pensioni di importo superiore a 5 volte il minimo Inps, cioè oltre i 2.577,90 euro, otterranno un incremento dell'1,275%, ferma restando la rivalutazione dell'1,7% dello scaglione sino a 2.062,32 euro e dell'1,53% della fascia compresa tra 2.062,33 e 2.577,90 euro.