Perini Navi, torna a farsi avanti l’interesse della quotata Sanlorenzo. Rumors

Perini Navi, torna l'interesse di Sanlorenzo

Perini Navi, nuovo round. Sul dossier, in circolazione da oltre un anno, è tornato l’interesse della quotata Sanlorenzo, già lo scorso anno pronta a definire l’operazione salvo poi non trovare un accordo con la proprietà, rappresentata da Edoardo Tabacchi.

Il ritorno di fiamma della società nautica controllata da Massimo Perotti, scrive oggi MF-Milano Finanza, è legato al fatto che l’esclusiva con il fondo Blue Skye dei finanzieri Salvatore Cerchione e Gianluca D’Avanzo (sono coinvolti anche nella partita Milan a fianco del fondo Elliott) sarebbe scaduta e non si sarebbe trovata una intesa.

Come si apprende in ambienti industriali, Perotti e Tabacchi proprio in queste ore avrebbero riavviato i contatti per capire se, questa volta, si possa arrivare alla definizione di un accordo finalizzato al risanamento di Perini Navi.