Petrolio, Chevron fa shopping di azioni: acquisita Hess per 53 mld di dollari

Chevron acquisisce Hess per 53 miliardi di dollari

La compagnia petrolifera statale Usa Chevron acquisisce per 53.000 milioni di dollari (50.021 milioni di euro) le azioni dell'impresa petrolifera e del gas Hess, realizzando l'ultima "megafusione" nel settore energetico statale, con il recente acquisto di Pioneer Resources da parte di ExxonMobil per 59,5 miliardi.

Il valore totale della transazione ammonta a circa 60.000 milioni di dollari (56.628 milioni di euro), compreso il debito dell'impresa acquisita, e prevede il pagamento di 1.0250 azioni di Chevron per ogni titolo di Hess, che equivale a uno di 171 dollari, secondo il prezzo delle azioni di Chevron. La controprestazione in azioni per affrontare l'acquisizione prevede l'emissione da parte di Chevron di circa 317 milioni di azioni ordinarie. In base agli accordi il ceo di Hess, John Hess, dovrebbe entrare nei board di Chevron.

Per il gruppo petrolifero che nascerà dall'integrazione è previsto un aumento della produzione e dei flussi di cassa più veloce e di maggior durata rispetto all'attuale guidance a 5 anni di Chevron, mentre il budget per le spese in conto capitale è atteso fra i 19 e i 22 miliardi di dollari. Dall'operazione è attesa una crescita graduale del cash flow del 2025 dopo il raggiungimento delle sinergie e dell'avvio della quarta unità galleggiante di produzione, stoccaggio e scarico in Guyana, e una spinta alla remunerazione degli azionisti.

L'operazione è stata approvata all'unanimità dai consigli di amministrazione e la previsione è che si verifichi nel primo semestre del 2024. "Questa combinazione posiziona la Chevron e rafforza il nostro lavoro e migliorare ancora di più la nostra posizione aggregando le attività di classe mondiale", ha detto il presidente e consigliere delegato della Chevron, Mike Wirth.