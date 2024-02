Petrolio, Diamondback compra Endeavour per 25 mld. Tremano Exxon e Chevron

Diamondback acquisisce Endeavour per oltre 25 mld, scossa al mondo del petrolio

Trema l’industria del petrolio. Manca ormai meno di un soffio per la chiusura della trattativa di fusione tra Diamondback Energy e Endeavour Energy Resources. I due colossi energetici, nel caso l’operazione andasse a buon fine, darebbero vita alla terza realtà del settore nel Permiano, il principale giacimento petrolifero statunitense che si trova a cavallo tra il Texas occidentale e il Nuovo Messico, dietro solo a Exxon e Chevron.

Nel dettaglio, il deal vedrebbe l’acquisizione di Endeavour per oltre 25 miliardi di dollari, andando a creare un gigante del petrolio e del gas del valore di oltre 50 miliardi. Naturalmente, l’entità dell’operazione ha fatto scaldare il titolo in Borsa di entrambe le società: Diamondback corre guadagnando il 10%, mentre Endeavor l’1%.

Ma la fusione tra Diamondback ed Endeavour, come riporta MilanoFinanza, sarebbe l’ultima di una serie di importanti M&A che hanno recentemente rimodellato il panorama aziendale nel settore. Lo scorso anno Exxon Mobil ha accettato di acquisire Pioneer Resources per circa 60 miliardi di dollari, Chevron di acquistare Hess per circa 53 miliardi di dollari e Occidental Petroleum ha raggiunto un accordo per l’acquisto di CrownRock per circa 10,8 miliardi.

Nell’ultima riunione di dicembre l’Organizzazione si era detta “cautamente ottimista” sulle dinamiche del mercato petrolifero nel 2024, decidendo dunque di mantenere la previsione relativamente alta per il prossimo anno. Per il 2024, l’Opec+ si aspetta che la domanda mondiale di petrolio si attesti a 2,25 milioni di barili al giorno (invariata rispetto al mese precedente) ma la stima risulta nettamente superiore alla previsione dell'Aie di 1,1 milioni di barili al giorno per lo stesso periodo.