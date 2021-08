Petrolio, prezzo ancora in caduta libera: variante Delta maggior imputato

Petrolio, i prezzi continuano a scendere: la variante Delta tira a ribasso la ripresa economica globale

I future sul petrolio sono in ribasso di circa il 2%, dando seguito al trend ribassista della scorsa settimana e alla scia del dollaro in rafforzamento. Ma a spaventare gli investitori ci sono soprattutto le nuove restrizioni in Asia, in particolare in Cina, che possono far tornare indietro la ripresa globale della domanda di greggio (petrolio allo stato vergine, non ancora lavorato). "Le preoccupazioni per l'erosione potenziale della domanda globale di petrolio sono riemerse con l'accelerazione del tasso di infezione della variante Delta", ha spiegato l'analista Gordon Ramsay di RBC in una nota. I future sul Wti cedono il 2% a 66,9 dollari al barile, quelli sul Brent l'1,9% a 69,3 dollari.

La variante Delta, con l’aumento dei contagi generalizzato nel mondo, sta nuovamente rallentando la ripresa economica globale. Oggi, lunedì 9 agosto, la Cina ha riportato 125 nuovi casi di Covid, rispetto ai 96 del giorno prima. In Malesia e Thailandia, le infezioni hanno raggiunto record giornalieri. La crescita delle esportazioni cinesi è rallentata oltre le attese a luglio dopo i focolai di contagi e le inondazioni, mentre anche le importazioni sono state più deboli del previsto.

“Entrambi i contratti del greggio di riferimento sembrano vulnerabili a ulteriori cattive notizie sul fronte dei virus, concentrandosi sulla Cina continentale”, ha affermato Jeffrey Halley, analista di mercato senior di OANDA. Le importazioni di petrolio greggio della Cina sono diminuite a luglio e sono ben lontane rispetto dai livelli record di giugno 2020. Non solo, un rally del dollaro USA contro l’euro ha anche pesato sui prezzi del petrolio. Il biglietto verde in rafforzamento rende il petrolio più costoso per i detentori di altre valute.