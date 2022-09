Pfizer archivia i vaccini, nuovo business: la pillola magica per dimagrire

Pillola per dimagrire, ecco “Pfizer #1532”: per gli scienziati è "magica"

Il colosso farmaceutico Pfizer accantona i vaccini per un nuovo progetto: la "pillola magica" dimagrante. Il suo nome in codice è “Pfizer #1532”: una pillola, il cui colore sarà deciso al momento della sua commercializzazione. Secondo quanto scrive Verità e affari, a detta degli scienziati che l’hanno messa a punto e ne stanno seguendo la sperimentazione, è davvero una pillola magica.

Il progetto nasce come alternativa al danuglipron, la molecola per combattere il diabete, ed è ancora in fase di sperimentazione ma ad ora non ha mostrato alcun tipo di controindicazione, al contrario la nuova pillola ha dato risultati sorprendenti nel combattere l’obesità con una efficacia chiara sulla riduzione del peso corporeo. asta una pillola al giorno e passa la fame, , riuscendo così in tempi molto stretti a perdere peso.

“Molti di voi conosceranno il danuglipron ha spiegato Mikael Dolsten -capo della ricerca scientifica di Pfizer- “e con l’affinamento del nostro progetto farmacologico, siamo stati in grado di introdurre un secondo farmaco, il Pfizer #1532, con una dose attiva sostenuta, molto piacevole, per tutte le 24 ore nei pazienti. Normalizzeremo il glucosio plasmatico a digiuno, avremo un robusto effetto a breve termine sulla riduzione del peso corporeo. Mi sembra la migliore piccola molecola orale della categoria”. Dolsten ha spiegato anche l’interesse sul mercato per un farmaco di questo tipo- orale- che è in grado di sbaragliare i prodotti oggi iniettabili per il diabete.