PharmaNutra si fonde con Junia Pharma e Alesco

PharmaNutra incorpora le controllate Junia Pharma e Alesco

Il Consiglio di Amministrazione di PharmaNutra S.p.A. (MTA; Ticker PHN), azienda specializzata nel settore dei complementi nutrizionali a base di minerali e dei dispositivi medici per muscoli e articolazioni ha approvato - ai sensi degli artt. 2501-ter e 2505 c.c. – il progetto di fusione per incorporazione in PharmaNutra delle società interamente possedute Junia Pharma S.r.l. e Alesco S.r.l. (le “Incorporande”).

L’operazione si pone nell’ambito di un più ampio progetto di riassetto organizzativo del gruppo cui fa capo PharmaNutra e risponde all’esigenza di perseguire una maggiore efficienza gestionale del gruppo, consentendo di sviluppare significative sinergie informatiche, logistiche, commerciali, societarie e amministrative, anche al fine di ottimizzare i processi aziendali nonché di consentire il contenimento dei costi complessivi della struttura aziendale. Il riassetto organizzativo permetterà di unificare e integrare i processi operativi e di ottenere maggiore flessibilità ed efficienza nell’utilizzo delle risorse.

Il progetto di fusione è stato messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale di PharmaNutra e delle Incorporande, tramite il meccanismo di stoccaggio autorizzato “E-MARKET STORAGE”. Sono inoltre disponibili, presso la sede sociale di PharmaNutra e delle Incorporande, nonché sul sito internet di PharmaNutra, i bilanci di esercizio di PharmaNutra e delle Incorporande relativamente agli esercizi 2020, 2021 e 2022.

Si segnala che, ai sensi dell’art. 9.4 della “Procedura per le Operazioni con Parti Correlate” adottata da PharmaNutra, l’operazione di fusione è esentata dall’applicazione dei relativi presidi in quanto le Incorporande sono interamente controllate da PharmaNutra.

Andrea Lacorte, Presidente di PharmaNutra S.p.A. dichiara: “La fusione di Junia Pharma ed Alesco in PharmaNutra rappresenta la concretizzazione, da un punto di vista formale, di ciò che nei fatti è già in essere da molti anni. Sono realtà che, pur avendo peculiarità strategiche diverse hanno una sola e singola anima, e che nella sostanza, quindi, da tempo rappresentano un corpo unico. Alla luce della notevole crescita del Gruppo, siamo certi che questa nuova forma di coordinamento centralizzato non farà altro che razionalizzare i processi interni e di conseguenza velocizzare e migliorare ulteriormente l’attività aziendale. Stiamo dando forma a qualcosa che nei fatti già esiste e che porterà benefici alla nostra azienda da molti i punti di vista”.