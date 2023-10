PharmaNutra, inaugurata nuova sede in occasione dei 20 anni di storia

PharmaNutra, aperte le porte della nuova sede con stabilimento produttivo per celebrare i 20 anni dell'azienda

Giornata storica per PharmaNutra (MTA; Ticker PHN), azienda specializzata nel settore dei complementi nutrizionali a base di minerali e dei dispositivi medici per muscoli e articolazioni, che apre le porte della nuova sede con stabilimento produttivo e celebra la ricorrenza dei 20 anni di storia. Alla presenza del Sindaco di Pisa Michele Conti, i fratelli Andrea e Roberto Lacorte, che nel 2003 hanno fondato l’azienda, hanno svelato il nuovo quartier generale di PharmaNutra (Via Campodavela 1, Pisa), che consentirà al Gruppo di avere il pieno controllo sulla produzione di materie prime e di raggiungere un'autonomia concreta in termini di attività di ricerca e sviluppo.

La nuova sede occupa una superficie totale di oltre 5.300 mq, di cui 2.200 mq adibiti alla produzione, 1.600 mq destinati a uffici direzionali e circa 1.500 mq dedicati a servizi complementari. Inoltre, sono presenti oltre 10.000 mq di spazi esterni. Un investimento importante, dal valore di oltre 20 milioni di euro, e altamente strategico, visto che il cuore industriale della nuova sede è rappresentato dall'edificio destinato alla produzione, che ospita aree dedicate alle attività scientifiche e al controllo qualità. Inoltre, è presente uno dei laboratori di ricerca e sviluppo nutrizionale più innovativi in Europa, che attrarrà nuove risorse scientifiche e intensificherà le collaborazioni con le più prestigiose università e istituti d'Italia e oltre confine nazionale.

Questa importante evoluzione rappresenta non solo il consolidamento della rapida e notevole crescita dell'azienda negli ultimi anni, ma anche un investimento significativo nell'ottica dello sviluppo del territorio pisano, con ricadute economiche e occupazionali, inclusa l'introduzione di nuovi informatori, e di conseguenza, impatti sociali positivi per la città e la provincia di Pisa. Situato alle porte del parco naturale di San Rossore, l'edificio rappresenta un impegno concreto verso la sostenibilità, con diverse aree verdi, zone relax e conviviali, nonché una palestra, pensate per il benessere dei lavoratori. Questo riflette la filosofia aziendale che, fin dalle origini, ha posto le persone al centro della sua attività, unendo flessibilità, efficienza, ricerca, innovazione e qualità.

Andrea Lacorte, Co-fondatore e Presidente di PharmaNutra, dichiara: "Abbiamo vissuto la concretizzazione di un sogno, letteralmente, giorno dopo giorno, e adesso che la nuova casa di PharmaNutra è pronta ad accoglierci, è molto difficile non essere profondamente emozionati e altrettanto felici. Un’emozione che è pari solo al nostro entusiasmo, alla sfrenata voglia di iniziare a vivere questa struttura che è stata concepita ad hoc sulle esigenze di tutte le persone che lavorano insieme a noi, plasmata sul nostro presente e soprattutto sul nostro futuro".