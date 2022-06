Philips, apparecchi sanitari pericolosi: è bufera sul big tecnologico olandese

Philips, apparecchi sanitari pericolosi, e per alcuni forse mortali? Il caso del colosso olandese della tecnologia

Philips nella bufera per il ritiro dal mercato di device tecnologici ad uso ospedaliero considerati "difettosi". La multinazionale olandese, leader del mercato tecnologico consumer, si è trovata a fare i conti con uno dei più grandi ritiri di strumenti tecnologici usati a fine ospedaliero della storia.

Dai rasoi elettrici agli stereo, passando per tv e frigoriferi, tutti hanno avuto a che fare con un prodotto marchiato Philips, rimanendo ignaro di tutto ciò? L'immagine del leaer nel mercato tecnologico consumer, rischia di essere messa a rischio per via di una gestione di crisi che pare ignorare alcuni dei principi fondamentali del crisis management e della crisis communication.

Philips, il caso degli apparecchi difettosi: l'analisi