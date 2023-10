Piazza Affari apre in calo, spread a 190 punti. Boom di Evergrande a Hong Kong

Borsa, Piazza Affari apre in calo dopo le parole della Federal Reserve. Giù i titoli finanziari. Spread a 190 punti

Prime fasi sempre sottotono a Piazza Affari dopo che alcuni funzionari della Federal Reserve hanno consolidato il timore che i tassi di interesse statunitensi resteranno più alti per un periodo più lungo. "Resto disposta a sostenere l'aumento del tasso della Fed in una riunione futura, se i dati in arrivo indicheranno che i progressi sull'inflazione sono in fase di stallo o sono troppo lenti per riportare l'inflazione al 2% in modo tempestivo", ha detto ieri il governatore della Fed Michelle Bowman. Il Ftse Mib arretra dello 0,30% a 27.765 punti.

Sul listino principale si muovono in territorio negativo i finanziari con Generali a -0,37%, Mediolanum -0,25%, Mps -0,85%, Intesa -0,08%, Mediobanca -0,44%, quest’ultima dopo che Delfin ha ufficializzato la presentazione della propria lista di 5 membri per il rinnovo del cda. Tim scende dello 0,47%. Male anche gli industriali con Stellantis a -0,43%, Pirelli -0,67%, Prysmian -0,64%. Infine, per quanto riguarda gli energetici, Enel arretra dell’1,25% ed Eni a -1,09%. Apertura negativa anche per le principali borse europee: Francoforte segna -0,40% e Parigi -0,37%. Piatta Londra a -0,07%. Lo spread tra Btp e Bund tedeschi apre a 190 punti, in leggero rialzo rispetto ai 189 della vigilia. Il rendimento del titolo decennale italiano si attesta al 4,81%.

Borsa, Evergrande fa il botto a Hong Kong

Nel frattempo, il gigante immobiliare cinese Evergrande, fortemente indebitato, ha ripreso gli scambi sulla Borsa di Hong Kong. "Le negoziazioni delle azioni di China Evergrande Group riprenderanno alle 9 di oggi", si legge in una nota. La ripresa delle quotazioni in borsa arriva dopo la sospensione di giovedì scorso. Il gruppo ha preso la decisione all'indomani della notizia diffusa dai media che il direttore dell'azienda, Xu Jiayin, era stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari. Le azioni di Evergrande avevano perso il 19%.

Le azioni di Evergrande guadagnano quasi il 10% nei primi scambi a Hong Kong. Alla ripresa delle contrattazioni, martedì, i prezzi delle azioni di Evergrande sono inizialmente balzati oltre il 60%, per poi scendere al 10% e quindi risalire al 35%. Le contrattazioni sono state comunque molto volatili.