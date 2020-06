Piazza Affari chiude in calo, europee deboli per casi Covid in Usa e Fed

Christine Lagarde mostra ottimismo dicendo che il peggio 'potrebbe essere alle spalle', ma la reazione delle Borse Europee non è quella che si sperava. I listini sono peggiorati nel finale chiudendo quasi tutti in rosso, influenzati dal forte calo di Wall Street (per i casi record di Covid e gli stress test della Fed che ha imposto alle grandi banche Usa il blocco dei piani di buyback e il divieto di aumentare i dividendi nel terzo trimestre).

BORSA: PIAZZA AFFARI CHIUDE IN CALO, FTSE MIB -0,41%

Chiusura in calo a Piazza Affari. L'indice Ftse Mib fa segnare -0,41% a 19.155. L'indice Ftse Italia All-Share cede lo 0,37% a quota 20.913. L'indice Ftse Italia Star e' in controtendenza e sale dello 0,02% a 35.028 punti. Tra i titoli del listino milanese, i maggiori rialzi sono quelli di Snam (+2,42%), Campari (+2%), Atlantia (+1,96%) e Cnh Industrial (+1,89%), mentre i cali piu' consistenti riguardano Saipem (-4,22%), Mediobanca (-4,14%), Banco Bpm (-3,41%) e Telecom Italia (-3,27%).

Borse europee: chiudono deboli e in calo

Chiusura debole e in calo per le Borse europee sulla scia di Wall Street che procede in deciso rosso. I mercati sono appesantiti dai timori per l'aumento dei casi di coronavirus. Francoforte scende dello 0,87% a 12.072,10 punti, Parigi cala dello 0,18% a 0,18% a 4.909,64 punti. Soltanto Londra lievemente positiva con l'Ftse 100 che avanza dello 0,27%

Spread Btp-Bund chiude a 177 punti base

Chiude a 177 punti base lo spread tra Btp e Bund tedesco, con il rendimento del decennale italiano all'1,29% sul mercato secondario.