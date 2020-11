Piazza Affari chiude in netto rialzo sulla scia di Usa 2020

Chiudono in netto rialzo le Borse del Vecchio Continente, spronate anche dai rialzi delle peers americane nel giorno in cui si vota per il futuro presidente Usa, o piu' precisamente per i grandi elettori che andranno a loro volta a scegliere il futuro leader della Casa Bianca. Il testa a testa Trump-Biden sembra cosi' dare un po' di vigore ai mercati, che guardano con speranza al Super Martedi' registrando una forte prevalenza di acquisti e facendo in parte dimenticare la situazione "apocalittica" di questa pandemia globale che ormai dura da quasi un anno. A fine seduta, il FTSE Mib segna un rialzo del 3,2% a 18.986,24, il Mid-Cap chiude in aumento dell'1,3% a 32.282,39, lo Small-Cap guadagna l'1,2% a 17.701,15 e l'AIM Italia chiude in rialzo dello 0,6% a 6.283,37. In Europa, il FTSE 100 di Londra chiude in rialzo del 2,3%, il CAC 40 di Parigi sale del 2,4% e il DAX 30 di Francoforte sale del 2,6%. Sul principale paniere di Palazzo Mezzanotte, Ferrari guadagna il 7,0% dopo i conti a nove mesi e si configura come il miglior rialzista.

Anche oggi, a Piazza Affari, Nexi festeggia con un balzo del 5,1%, sempre sulle ali della notizia di ieri dell'avvio di una trattativa in esclusiva, carta contro carta, per l'acquisizione del concorrente danese. UniCredit guadagna il 3,9% in attesa dei conti a nove mesi. Anche Intesa e Bper attendono i conti a nove mesi domani e alla chiusura di oggi segnano, rispettivamente, rialzi del 2,6% e del 3,9%. CNH Industrial chiude in rialzo del 4,8% dopo che i suoi brand FPT Industrial e Iveco hanno firmato con Snam - in rialzo dell'1,8% - un memorandum d'intesa per una cooperazione tecnologica e commerciale al fine di contribuire alla decarbonizzazione del settore dei trasporti. Sul MidCap, Maire Tecnimont cede l'1,9%, Astm sale ancora con il piu' 2,4%. Tra le Small, Risanamento paga con il meno 1,7% i conti dei primi nove mesi. Sul listino dedicato alle Pmi, Costamp vola oltre il 13% grazie all'annuncio di una commessa da 6 milioni ricevuta da una primaria casa automobilistica americana.

Oltreoceano, listini tonici a New York verso meta' della seduta del Super Tuesday. Il Dow sale del 2,5%, il Nasdaq guadagna il 2,1% e l'S&P 500 avanza del 2,3%. Tra le valute, l'euro passa di mano a USD1,1732 contro USD1,1633 registrato al termine degli scambi di lunedi' a Piazza Affari mentre la sterlina vale USD1,3068 contro USD1,2894 di ieri sera. Nel commercio di materie prime, il Brent viaggia a USD40,10 da US38,02 al barile di ieri mentre un'oncia d'oro vale USD1907,49 contro USD1.894,50 dell'ultima chiusura.