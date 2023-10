Piazza Affari chiude in rialzo (+1,16%). Brilla Banco Bpm. Spread a 199 punti

Il dato sull'occupazione Usa fa oscillare le Borse, a Milano brilla Banco Bpm. Affonda Tim. Spread a 199 punti

Chiusura in rialzo per Piazza Affari in una seduta volatile. Il Ftse Mib chiude in rialzo dell'1,16% a 27.810 punti con il listino sulle montagne russe dopo la pubblicazione del dato sugli occupati Usa che a settembre sono raddoppiati rispetto alle stime alimentando i timori che la stretta monetaria della Fed prosegua. Brillano i bancari con Banco Bpm a +3,46%, Bper Banca +3%, Mps +2,88%, Unicredit +2,86%. Tra le blue chip, cede Tim (-5,89%) dopo l'incontro di ieri tra Vivendi e il Mef sullo scorporo della rete, in calo anche Campari -1,43%, Prysmian -1,16% e Leaonardo -1,07%. Lo spread chiude a 199 punti. Sulla stessa scia le Borse europee che chiudono in rialzo: il Dax di Francoforte a +1.09% con 15.234,15, il Cac 40 di Parigi a +0,88% con 7.060,15 mentre l'Ftse 100 di Londra a +0,56% con 7.493,43