Pier Silvio BerlusconI: "Per Giambruno mi spiace umanamente"

Pier Sivio Berlusconi: "Umanamente dispiaciuto per Giambruno"

Pier Silvio Berlusconi, numero uno di Mediaset, ha commentato la questione Giambruno e ha evidenziato il suo dispiacere a livello umano. Ha sottolineato l'ottimo rapporto con il presidente del consiglio, Giorgia Meloni, e con Antonio Ricci di Striscia la Notizia. Berlusconi ha ricordato l'influenza dei servizi di Ricci sulla sua famiglia, sottolineando che, nonostante le controversie, i rapporti con il governo non dovrebbero cambiare per una vicenda legata a Striscia. Lo scrive Il Corriere della Sera.

Inoltre, ha affrontato la questione del tax credit, auspicando un sistema di finanziamenti ben studiato per sostenere il settore dell'audiovisivo, nel quale l'Italia è in ritardo rispetto all'Europa. Ha esposto la necessità di non penalizzare Mediaset nei finanziamenti attraverso il credito di imposta, evidenziando che molti fondi vanno a produttori ora legati a multinazionali straniere.

Berlusconi ha criticato l'ipotesi di aumentare i tetti pubblicitari della Rai, sottolineando che ciò favorirebbe un affollamento dannoso per tutte le emittenti. Ha invece esortato la Rai a rafforzare il suo ruolo nel servizio pubblico, concentrandosi su prodotti di qualità.

Rispondendo alle critiche sulla programmazione di Mediaset, Berlusconi ha affermato che il successo del Biscione è dovuto al lavoro svolto e non alle mancanze della Rai. Ha annunciato che Mediaset prevede di chiudere l'anno pareggiando o facendo un po' meglio rispetto all'utile dell'anno precedente. Infine, ha espresso soddisfazione per i risultati positivi in termini di ascolti e di bilancio ottenuti grazie a sinergie e efficienze.