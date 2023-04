Pininfarina scommette sul padel. "Campi di design" per un'esperienza unica

Padel e Pininfarina, il progetto "campi di design" entra nel vivo

Tutti pazzi per il padel, ormai non è più un semplice sport ma è diventata quasi una mania che attira investitori e muove una gran quantità di denaro. E c'è chi ha fiutato l'affare. Iconic Padel Court - si legge su La Stampa - è il campo disegnato, installabile ovunque nel mondo, è concepito per essere autoportante oppure fissato al suolo. Un’idea nata da un confronto tra il ceo di Iconic Leonardo Giangreco Biancheri, il socio Piero Iazeolla (a sua volta ceo di Wsb Sport) e il global sales director Miguel Bonilla. "Piero mi disse che in trent’anni non aveva mai assistito a un fenomeno di crescita esponenziale come questo", racconta Barbieri. "Riflettendo sul fatto che i campi sono molto basici, ci siamo chiesti perché non crearne uno di design che fosse anche smart, per rendere unica l’esperienza del giocatore. A quel punto Miguel ha chiuso il cerchio, proponendo di rivolgersi a Pininfarina, l’unico in grado di finalizzare un progetto di questo tipo".

"Con Iconic ci siamo ritrovati in linea sui valori fondanti di Pininfarina, non poteva che nascerne una collaborazione efficace", illustra Giovanni de Niederhausern, senior vice president architecture del gruppo a La Stampa. "L’idea era associare il concetto di design a quello della performance, tanto in termini di competitività sportiva quanto da un punto di vista energetico e sociale". In Italia nel 2013 se ne contavano appena 20 di campi, diventati 50 nel 2015, 500 nel 2017, 4.669 nel 2021, 7.128 nel 2022. Negli ultimi tre anni i praticanti sono passati da un migliaio a un milione. Roma, Milano e Torino le province italiane maggiormente coinvolte dal fenomeno.