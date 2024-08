Pininfarina Battista Targamerica, la supercar elettrica di lusso ispirata alla Ferrari di Gianni Agnelli

Pininfarina Targamerica, ispirata alla Ferrari Testarossa dell'avvocato Agnelli: ecco tutto quello che sappiamo su questa supercar elettrica di lusso

Alla Monterey Car Week, in corso in questi giorni in California, è apparsa un’auto a dir poco unica e che ha attirato l’attenzione di tutti i presenti. Si tratta di una vettura Pininfarina Targamerica, one-off della hypercar elettrica Battista, ispirata alla leggendaria Ferrari Testarossa di proprietà dell’avvocato Gianni Agnelli. Il nome del suo proprietario è top secret, probabilmente un ricco milionario e collezionista. Allo stesso modo, non si sa a quale sia il prezzo con cui se l'è portata casa.

Una delle poche cose che si conoscono (o si possono dedurre) sul proprietario di questa Pininfarina è che fuma il sigaro: all’interno della vettura, infatti, c’è un portasigari unico con tanto di humidor (ovvero una scatola di legno che serve per la conservazione dei sigari). Per questa auto sono stati chiesti dei dettagli personalizzati: la verniciatura è in argento liquido gloss, dettagliato con accenti in Iconica blu gloss, gli interni della vettura sono tutti in cuoio e i set di cerchi sono a cinque razze in stile Ferrari. Possiede quattro motori elettrici indipendenti abbinati a una batteria agli ioni di litio da 120 kWh. La sua potenza è di 1.900 cavalli e 2.340 Nm di coppia, valori che consentono di accelerare da 0 a 100 km/h in meno di 2 secondi e spingersi (se consentito dalla legge) fino a una velocità di oltre i 300 km/h.

Questo meraviglioso bolide è stato fatto a Cambiano, in provincia di Torino, dove ha sede la Pininfarina. Il ceo della casa automobilistica, Paolo Dellachà, dice: “Consegnare il nostro primo veicolo unico costruito su richiesta di un cliente è un momento fondamentale per noi. Battista Targamerica, come nessun altro modello prima, dimostra le infinite possibilità che il nostro team altamente qualificato può trasferire nella progettazione e nella realizzazione. I nostri artigiani di fama mondiale hanno realizzato qualcosa di veramente speciale: la prima hypercar elettrica scoperta progettata specificamente in base alle specifiche di un cliente molto esigente”.