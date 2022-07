Piquadro, utili e vendite record: ai dipendenti una mensilità in più in busta

Piquadro premia i dipendenti, questo mese una mensilità in più in busta paga

Più soldi per tutti i dipendenti: archiviato un bilancio dell’esercizio 2021-22 molto positivo, Piquadro decide di estendere a tutti i suoi lavoratori assunti la possibilità di condividere gli ottimi risultati di vendite e utile. La decisione quindi un premio equivalente ad una mensilità base, aggiungendolo nella busta paga di tutti i dipendenti che non ricevono altre forme di premialità economica.

“È con grande soddisfazione che elargiamo questo premio”, afferma Marco Palmieri, Presidente e amministratore delegato del gruppo Piquadro. "Abbiamo riportato risultati ottimi nell’esercizio appena chiuso e ne stiamo registrando anche nel semestre in corso, con un export in forte crescita e segnali molto positivi sia dal Retail che dall’e-commerce. Tuttavia, i tempi sono ancora molto difficili per le famiglie, esposte ad un aumento costante e consistente del costo della vita. Per questo ci fa piacere poter condividere il nostro successo con coloro che, con l’impegno quotidiano, ne sono in gran parte artefici”.