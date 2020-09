Pirelli, confermata Global Compact Lead dell’ONU

Pirelli è Global Compact Lead dell’ONU, testimonianza del suo approccio olistico allo sviluppo e del raggiungimento di diversi obiettivi di sostenibilità globale

In occasione della 75ma Assemblea Generale delle Nazioni Unite, Pirelli, unica nel comparto tyre, è stata inoltre riconosciuta, insieme ad altre 40 aziende in tutto il mondo, parte del Global Compact Lead delle Nazioni Unite, che raggruppa le società identificate come maggiormente impegnate a livello globale nell’implementazione dei Dieci Principi del Global Compact delle Nazioni Unite oltre che nell’avanzamento degli obiettivi di sostenibilità globali.

Il Global Compact delle Nazioni Unite è la più grande iniziativa di sostenibilità di impresa al mondo: per qualificarsi come LEAD, un’azienda deve prendere parte almeno a due “Action Platform” Global Compact che riuniscono imprese, network locali, accademie, società civili e governi per risolvere questioni di sostenibilità complesse e portare innovazione a favore degli obiettivi globali. Inoltre, i partecipanti devono comunicare i propri progressi attraverso una relazione annuale sulla sostenibilità che illustri in dettaglio i progressi e l’attuazione dei Dieci Principi.

Far parte del Global Compact delle Nazioni Unite, a cui Pirelli ha aderito nel 2004, testimonia la convinzione dell’azienda che soluzioni efficaci debbano essere perseguite attraverso un approccio olistico allo sviluppo, che integri capitale economico, sociale e ambientale, e poggi sullo sforzo congiunto di imprese e stakeholder a livello globale.