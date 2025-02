Pit stop improvviso per Porsche, via i capi delle finanze e delle vendite

Porsche, rivoluzione ai vertici: via il capo delle finanze e delle vendite Meschke e von Platen

La Porsche si prepara a rimuovere due figure chiave della sua dirigenza: Lutz Meschke, vice presidente del consiglio di gestione e responsabile per Finanza e IT, e Detlev von Platen, a capo delle Vendite e del Marketing.

La notizia, diffusa tramite un comunicato ufficiale, ha colto di sorpresa l'ambiente: il consiglio di sorveglianza ha infatti incaricato il presidente Wolfgang Porsche di avviare negoziati con Meschke e von Platen per una "risoluzione anticipata e amichevole" dei loro contratti. Il breve annuncio, apparso sui canali finanziari, ha suscitato stupore e non sono stati forniti ulteriori dettagli, in particolare sulle cause di tale decisione.

Tuttavia, secondo quanto riportato dalla stampa tedesca, Meschke e von Platen sono da tempo considerati responsabili delle insoddisfacenti performance finanziarie e commerciali di Porsche, che hanno influito negativamente sul valore delle azioni della compagnia alla Borsa di Francoforte.