Playmobil in crisi gioca la carta Taylor Swift per rilanciarsi

Playmobil guarda a Taylor Swift per superare la crisi

Il produttore tedesco di giocattoli Playmobil, in occasione del suo 50º anniversario e nel bel mezzo di una crisi senza precedenti, guarda alla star americana Taylor Swift, attualmente all'apice del successo con un tour mondiale, come possibile soluzione per il rilancio del marchio. Il Ceo del marchio Bahri Kurter, ha dichiarato che la creazione di un Playmobil a effigie della popstar sarebbe un "sogno enorme". Attualmente, sono in corso contatti con il team di Taylor Swift e il lavoro creativo è già iniziato. "Vedremo come si svilupperanno le cose" verso una collaborazione che sarebbe un colpo di marketing molto necessario per Playmobil.

La rivale Lego, il primo produttore di giocattoli al mondo con vendite dieci volte superiori a Playmobil, brilla nel settore delle licenze con Star Wars, Harry Potter e Barbie nel suo portafoglio. Il più grande successo nella storia di Playmobil è la statuetta più austera di Martin Lutero, il sacerdote e padre della Riforma protestante, che ha venduto 1,3 milioni di copie. Il marchio vuole anche aumentare il numero di accordi con i principali musei, come il Louvre, dopo il successo della collaborazione con il Rijksmuseum di Amsterdam e la collocazione di 400.000 figurine del pittore Van Gogh, secondo Kurter. Playmobil ha "iniziato tardi" nel lucroso mercato delle partnership, ammette.

Ma questo non è l'unico motivo di turbolenza per il gruppo, che ha sede nella campagna bavarese a Zirndorf, vicino a Norimberga.

È anche in corso un piano di licenziamenti che interessa quasi il 20% della forza lavoro a livello mondiale, ovvero circa 700 posti di lavoro, la metà dei quali in Germania, in un contesto di calo delle vendite. Secondo il quotidiano tedesco Die Zeit, Playmobil ha subito la prima perdita della sua storia nell'esercizio finanziario 2022/2023, che si è concluso alla fine di marzo 2023. L'aumento dei prezzi dell'energia e dell'inflazione ha pesato molto, così come gli sconvolgimenti nelle catene di approvvigionamento che non sono stati completamente risolti dopo la pandemia di coronavirus. Anche l'azienda familiare Geobra Brandstätter, che controlla Playmobil, ha dovuto riorganizzarsi dopo la morte del suo patriarca, Horst Brandstätter, nel 2015, e le turbolenze interne. Bahri Kurter ha assunto la direzione di Playmobil nell'aprile 2023.