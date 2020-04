Medici e infermieri nuovi eroi: ecco i Playmobil a sostegno della Croce Rossa

Medici e infermieri, ma anche i cassieri dei supermercati: sono loro i veri eroi del quotidiano, nel dramma del Coronavirus. Playmobil ha deciso di omaggiarli con una nuova serie di personaggi, la cui vendita andrà interamente a sostegno della Croce Rossa Italiana.

La campagna di beneficienza prende il via oggi. Dal sito di Playmobil è possibile acquistare i primi tre nuovi eroi: un medico, un'infermiera e una cassiera. Ogni personaggio costa 3,99 euro, la spedizione è gratuita e tutti i proventi andranno alla Croce Rossa Italiana.



“Questa iniziativa è il nostro modo per dire grazie a tutte queste persone, un riconoscimento per il loro fondamentale contributo – spiegano da Playmobil Italia - Anche attraverso il gioco, possiamo dare un aiuto concreto a chi ogni giorno lotta per affrontare questa situazione di emergenza supportando la Croce Rossa Italiana"

Il nuovo personaggio Playmobil, raffigurante una cassiera di supermercato



“Con l'emergenza sanitaria in atto stanno venendo alla luce nuovi eroi, lavoratori, che con grande senso civico e sacrificio, non si tirano indietro e sono in prima linea nel garantire cura e beni essenziali alle persone mettendo a rischio la propria salute – ha commentato il Segretario Generale della CRI Flavio Ronzi - Ringrazio Playmobil per il contributo a Croce Rossa derivato dalla vendita della nuova serie di personaggi e soprattutto per aver messo al centro, in questo momento delicato, chi lavora ogni giorno per mandare avanti il Paese”.

La Croce Rossa Italiana è in prima linea dall'inizio dell’emergenza Covid-19 in modo capillare su tutto il territorio nazionale attraverso migliaia di volontari e operatori che stanno lavorando senza sosta per sostenere la popolazione.

La Croce Rossa Italiana, parte del Sistema di Protezione Civile, sta intervenendo con i suoi mezzi, le sue donne e i suoi uomini per garantire soccorso, supporto sanitario e logistico, gestendo in sicurezza i trasporti sanitari dei casi potenzialmente sospetti con mezzi ad alto biocontenimento.

Con il numero verde CRI PER LE PERSONE 800 – 065510 (attivo h24) sta fornendo supporto psicologico e informazioni corrette a migliaia di cittadini.

Oltre agli interventi in emergenza, la Croce Rossa Italiana si sta impegnando a trasformare questo momento critico nel “Tempo della Gentilezza”, intensificando su tutto il territorio nazionale, i servizi per le persone più vulnerabili e con maggior fragilità sociali e sanitarie, tra i quali la spesa a domicilio, il trasporto sociale, la consegna dei farmaci e dei beni di prima necessità.