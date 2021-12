Pnrr: Giorgetti, da Mise oltre 400 mln a imprenditoria femminile

Piano nazionale di ripresa e resilienza, 400 milioni all'imprenditoria femminile

Incentivare le donne a entrare nel mondo delle imprese, supportando le loro competenze e creativita' per l'avvio di nuove attivita' imprenditoriali e la realizzazione di progetti innovativi, attraverso contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati. E' l'obiettivo del pacchetto di misure promosso dal ministro Giancarlo Giorgetti che ha integrato le risorse a sostengo dell'imprenditoria femminile con i 400 milioni di euro previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. Si tratta - spiega il Mise - di un intervento cardine del ministero dello Sviluppo economico che punta a rendere strutturali le agevolazioni per favorire la partecipazione delle donne nel mondo delle imprese, rafforzando e ridisegnando gli attuali incentivi a supporto dell'imprenditoria femminile per aumentare la loro efficacia.

Giorgetti: "Questo intervento vero volano per l'imprenditoria femminile"

"Sono orgoglioso di questo importante intervento, un vero volano per l'imprenditoria femminile", dichiara il ministro Giorgetti. E aggiunge: "Le risorse stanziate, tra i vari provvedimenti e compreso il Pnrr, sono imponenti e diretti a incidere in maniera sostanziale. Sono previsti incentivi e sostegni a vari settori per rispondere a esigenze diverse. Obiettivo - sottolinea il ministro - e' valorizzare il genio, l'intraprendenza e la tenacia delle donne nel mondo dell'industria nelle sue diverse espressioni ed e' quello che vogliamo ottenere con quest'insieme di misure studiate ad hoc per tanti ambiti. E' un provvedimento molto atteso che sosteniamo con forza e convinzione: lo faremo attivando tutti gli strumenti necessari, anche attraverso una campagna di comunicazione di dimensioni rilevanti. L'intento e' raggiungere il maggiore numero di realta' possibili", conclude il ministro.

Obiettivo, sostenere almeno 2.400 imprese femminili

In particolare, con il decreto del ministro Giorgetti del 24 novembre, firmato anche dal ministro per le pari opportunita' e la famiglia Elena Bonetti e inviato alla Corte dei Conti per la registrazione, verra' rafforzato sia il nuovo Fondo per l'imprenditoria femminile che dispone gia' di 40 milioni di euro (diventato operativo lo scorso 14 dicembre con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto attuativo) sia una serie di misure gia' avviate come Nuove Imprese a Tasso zero, che supporta la creazione di piccole e medie imprese e auto imprenditoria, e Smart&Start, che supporta start-up e PMI innovative.

L'obiettivo e' di sostenere almeno 2.400 imprese femminili, agevolando la realizzazione di progetti imprenditoriali innovativi, anche quelli gia' stabiliti e avviati; supportando le startup femminili attraverso attivita' di mentoring, assistenza tecnico-manageriale e misure per la conciliazione vita-lavoro; creando un clima culturale favorevole che valorizzi l'imprenditorialita' femminile attraverso misure di accompagnamento, monitoraggio e campagne di comunicazione. Previsto inoltre che almeno il 40% della dotazione finanziaria del nuovo Fondo per l'imprenditorialita' femminile venga destinato al finanziamento di progetti da realizzare nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. E' infine in corso di definizione il "Comitato Impresa donna" che si insediera' al Mise e sara' composto anche da 5 donne imprenditrici e manager che parteciperanno attivamente alle operazioni di monitoraggio sulle misure adottate, proponendo soluzioni a eventuali problematiche che dovessero emergere sul tema della presenza femminile nell'impresa e nell'economia.