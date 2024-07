Pnrr, Giorgetti: "Tempistica da rivedere, ma l'Ue si è già opposta"

Il ministro Giorgetti: “Rivedere i tempi del Pnrr”

"Le scadenze del Pnrr andrebbero riviste nell'interesse di tutti i partner europei". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, all'assemblea generale di Unione italiana vini. "Io non ho paura di mettere in discussione decisioni europee. Non ho timore ad affermare nelle sedi europee, che serve una più puntuale tempistica del Pnrr, sarebbe più utile alle imprese e all’Europa”, ha spiegato il ministro. “Nella incerta definizione della governance europea il ruolo che l’Italia ha è determinante e si riflette sulla dinamica economica", ha detto ancora Giorgetti.

Pnrr: Giorgetti, "Revisione tempistica? Hanno già detto di no, ne riparleremo tra un anno"

"Hanno già detto di no, ne riparleremo tra un anno, vedremo". Lo ha affermato il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti a proposito della posizione dell'Europa circa una possibile revisione dei tempi del Pnrr, oltre il 2026, a margine dell'assemblea della Uiv dove intervenendo, aveva detto che "sarebbe stato più razionale prevedere una scadenza temporale più normale", per il Pnrr e di non aver "timore ad affermarlo nelle sedi europee".

Pnrr: Misiani, Giorgetti ha ammesso, l'Italia è in ritardo

"La richiesta del ministro Giorgetti di rivedere le scadenze del Pnrr è una ammissione ufficiale di ciò che tanti dicono ufficiosamente: l’Italia è in ritardo e, nonostante la revisione del Piano, non rispetterà la tempistica prevista. Con tanti saluti ai proclami trionfalistici della premier Meloni e del suo collega Fitto". Lo scrive su X il senatore Antonio Misiani, responsabile economico del Partito democratico.