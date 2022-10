Pnrr, la Corte dei Conti: "Nel mirino frodi, corruzioni e conflitti interesse"

Pnrr: la Corte dei Conti ha i fari puntati sui programmi di spesa con fondi europei

Guido Carlino, presidente della Corte dei Conti, interviene nel corso di "A conti fatti" di Dino Pesole su Radio 24: "Siamo fortemente impegnati anche per valutare l’attuazione dei programmi di spesa previsti dal PNRR a protezione del bilancio dell’Unione europea".

“Noi abbiamo istituito una sezione di controllo per gli affari comunitari e internazionali che ha il compito di riferire annualmente al Parlamento sulla gestione dei fondi comunitari” – spiega Guido Carlino, in occasione dei 160 anni della Corte dei conti, nel programma ‘A conti fatti’ di Dino Pesole.

“Adesso siamo fortemente impegnati anche per valutare l’attuazione dei programmi di spesa previsti dal PNRR – continua - intervenendo se è il caso anche in sede giurisdizionale ove dovessero verificarsi frodi, corruzioni o conflitti di interesse. Il ruolo europeo della Corte dei conti non investe soltanto le funzioni di controllo, ma incide anche sulla giurisdizione, soprattutto quando si realizza un danno agli interessi finanziari dell’Unione.” – e conclude a Radio 24 – “La Corte dei conti può intervenire anche a protezione del bilancio dell’Unione europea in base al principio di assimilazione che impone ai vari membri di agire a tutela degli interessi europei con le stesse misure previste dal diritto interno per la protezione degli interessi nazionali”

