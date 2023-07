Pnrr, la terza rata arriva ma decurtata. Bruxelles fa pagare a Roma i ritardi

Pnrr, i 500 mlioni in meno sull'assegno. Ira del governo per la terza rata "tagliata"

Bruxelles ha deciso, la terza rata del Pnrr per l'Italia arriverà ma l'importo del bonifico che partirà in direzione Roma non sarà di 19 miliardi come inizialmente previsto ma subirà una decurtazione. Pagamento parziale della terza rata. Ma solo per la parte relativa ai posti letto per gli studenti. Cinquecento milioni - si legge su Repubblica - da trasferire sulle tranche successive. Preferibilmente la quinta. La Commissione Ue tenta così l’ultima mediazione con il governo italiano per provare ad accelerare sui 19 miliardi del Pnrr relativi agli obiettivi al secondo semestre 2022. Quei soldi sono ormai fermi al palo dal 1 marzo scorso. Il ritardo è gigantesco. Quasi cinque mesi. La preoccupazione negli uffici di Palazzo Berlaymont comincia a toccare picchi molto elevati. La paura che da Roma si scelga una linea di incomprensibile rigidità serpeggia nel desk che si occupa del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza del nostro Paese.

L’idea, allora, è di sospendere solo la parte relativa ai posti letti per gli studenti universitari. Tutti gli altri “target” vengono invece dati per acquisiti. Secondo la Commissione, però, su quella parte vacante e inevasa non si può far finta di niente. Si tratta in realtà di poco più di 500 milioni su un importo di 19 miliardi. La mediazione suggerita consiste nel rinviare il pagamento di questo mezzo miliardo. Una quota che non verrebbe quindi persa. Insomma una linea dura che viene giudicata irragionevole. Anche alla luce della decisione di Palazzo Chigi di formulare la revisione complessiva del Pnrr ad agosto. Con un inevitabile effetto di ritardo a catena per tutti i pagamenti.