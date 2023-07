Tod's si allarga: la maison del lusso marchigiano sbarca a Saint Tropez

Tod’s approda a Saint Tropez: nuova apertura

Tod's inaugura una nuova apertura in Costa Azzurra. Il brand guidato da Diego Della Valle approda nella destinazione ideale per lo shopping di lusso, con uno store situato al numero 62 di rue François Sibilli, a Saint Tropez, in un’ambiente dallo stile minimal ed elegante.

La nuova boutique ospita le collezioni di accessori uomo e donna, tra cui i prodotti iconici di Tod's, come la Di Bag e il Bubble Gommino, oltre a una selezione di borse T Timeless e di sandali in rafia dell'attuale collezione Full Summer, insieme alle slip-on da uomo Tod's Riviera. Il negozio offre anche dei servizi di personalizzazione per rendere ancora più speciali gli acquisti, permettendo l’inserimento delle proprie iniziali in una selezione di colori. L'ambiente è lineare, sobrio e sofisticato, arredato con specchi d'argento vetrine personalizzate, ripiani in travertino e dettagli in pelle Vacchetta.

Nato oltre un secolo fa come piccolo calzaturificio a Casette D'Ete, Tod's è il marchio di punta dell'omonimo gruppo marchigiano della famiglia Della Valle, che controlla anche Roger Vivier, Hogan e Fay. La direzione creativa del brand è rimasta vacante dopo la recente uscita di Walter Chiapponi, che ne ha guidato lo stile per quattro anni con grande successo.