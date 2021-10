Pnrr, Salini: "Nell'industria mancano 100mila persone"

“Noi abbiamo un problema serio, industriale. Ci mancano 100 mila persone. Fare il Pnrr significa avere 100 mila persone pronte per lavorare. Non ci stanno. 25 mila specializzati, persone specialisti, non ci sono. Questo è il tema da affrontare, non i funzionari nella p.a”.

Lo ha detto Pietro Salini, a.d. di WeBuild alla conferenza “Infrastrutture sostenibili: un bene comune”, organizzata dalla divisione Imi Corporate&Investment Banking di Intesa Sanpaolo, ricordando inoltre che “il settore delle infrastrutture esce da uno tsunami che non è la pandemia ma il prima. Sulle infrastrutture sono stati azzerati gli investimenti”.

“Il primo problema che abbiamo nel nostro Paese è che c’è questa paura concreta della firma, non si firma più niente. Nel nostro settore non esistono dei funzionari pubblici che si assumono delle responsabilità”.