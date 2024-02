Travolta e le scarpe antinfortunistiche, da U-Power 1mln per salire sul palco

Caso Travolta, pubblicità occulta sul palco di Sanremo. Il presidente dell'azienda di scarpe: "Soldi ben spesi"

Tra le polemiche sul ballo del qua qua di Travolta, che non firma la liberatoria, e il cachet da capogiro per il siparietto (alquanto imbarazzante) messo sù da Fiorello e Amadeuus, Viale Mazzini finisce alla gogna. Il motivo? Un paio di scarpe. Non delle scarpe qualunque, ma quelle indossate con endorsement mirato da Travolta durante la seconda serata del festival, che ha visto un John non particolarmente entusiasta della sua ospitata a Sanremo.

Il volto di Pulp Fiction ha sollevato un polverone ballando sul palco dell’Ariston con ai piedi un paio di sneakera dell’azienda U-Power di Novara, che ha sganciato all'attore ben un milione di euro per indossarle sul palco dell'Ariston. E le lingue più maligne hanno subito urlato "pubblicità occulta", accusando la società novarese di aver utilizzato il festival di Sanremo e quindi il servizio pubblico di farsi pubblicità. Ma stiamo davvero parlando di pubblicità occulta, o di un'astuta mossa di marketing? Per capirlo meglio basta ricollegare un po' i punti, e guardare alla prima fila della platea sanremese, dove siedeva comodo Franco Uzzeni, il presidente della società che ha messo ai piedi di Travolta le scarpe della discordia.

L'attore americano, testimonial dell'azienda, ha calcato il palco indossando un paio di sneakers bianche, uno dei nuovi modelli che U-Power svelerà presto sul mercato. Una mossa di marketing strategica che ha fatto subito sobbalzare il Codacons. "La Rai perde il pelo ma non il vizio", recita la nota, richiamando alla mente le recenti accuse di pubblicità occulta mosse nei confronti della Ferragni e Amadeus. Tuttavia, in questo caso, il dito accusatore non dovrebbe puntare solo verso la Rai. L'azienda U-Power ha una strategia di marketing contrapposta al settore in cui opera, quello dell'abbigliamento antifortunistico. Infatti l'azienda si distingue per le sue campagne pubblicitarie e soprattutto per la scelta dei testimonial. Infatti tra i volti noti che promuovono i prodotti U-Power ci sarebbero anche la conduttrice televisiva Diletta Leotta e il pilota di Formula 1 Charles Leclerc, che fan pubblicità a caschetti protettivi e guanti professionali anti-urto.

Nonostante U-Power sia estranea agli accordi tra la Rai e il suo testimonial John Travolta, il presidente Uzzeni parla di soldi "ben spesi" o semplicemente di un "colpo di fortuna" che, inaspettatamente, ha già portato risultati tangibili, alzando notevolmente l'asticella delle vendite: "Stanotte alle 3 mi ha chiamato un cliente per fare un ordine. Ringrazio Sanremo e anche tutti quelli che stanno parlando male di noi. Alla fine, mia mamma diceva sempre 'basta che se ne parli'", ha scherzato Uzzeni con LaPresse.

L'azienda al centro di questa diatriba, U-Power, ha sede centrale a Paruzzaro, nel cuore del Novarese. Con una radice solida nel territorio locale ma una visione internazionale, U-Power ha visto lo scorso anno la sottoscrizione di un accordo vincolante da parte di NB Renaissance per l'acquisizione del 100% della società. U-Power, attiva a livello paneuropeo nel settore delle calzature e dell'abbigliamento da lavoro, rimane comunque sotto la guida del fondatore Franco Uzzeni, che continuerà a fungere da amministratore delegato e presidente. In questa operazione, Uzzeni e un gruppo di investitori, tra cui NB Renaissance, la piattaforma NB Private Equity e Style Capital, hanno deciso di reinvestire una quota significativa (pari al 30%) nell'azienda, mentre il restante 70% è stato acquisito da NB Renaissance. Parallelamente, Style Capital, con il suo nuovo fondo Style Capital 2, ha partecipato al coinvestimento con NB Renaissance. U-Power, con un fatturato di 270 milioni di euro nel 2022 e un enterprise value stimato intorno agli 800 milioni, si conferma tra le principali realtà produttrici di calzature antinfortunistiche concentrandosi principalmente su mercati chiave come Francia, Germania, Spagna e Regno Unito, con un'ambiziosa prospettiva di penetrazione del mercato nordamericano. Di conseguenza, il gruppo dispone di stabilimenti produttivi non solo in Italia ma anche in Francia e in Tunisia.