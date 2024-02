Amadeus smascherato su Travolta. "Don't worry be happy", solo un caso?

Sanremo, quelle scarpe U-Power di John Travolta non erano casuali...

Nuove ombre sul caso John Travolta, ma non per il riferimento alla gag del Ballo del qua qua, piuttosto per la presunta pubblicità occulta delle scarpe U-Power. "Amadeus - scrive Selvaggia Lucarelli sui social - può dire quello che vuole ma questa è la mail inviata da U-Power ai rivenditori il primo febbraio contenente la campagna media prevista per il lancio delle scarpe che indossava John Travolta. E la "comparsa a Sanremo” di una special star era prevista e annunciata. Quello che fa sorridere è che per Mediaset, dazn, Discovery e Sky U-Power annunci sempre nella mail invece veri e propri spot, quindi pagati alle reti. Mentre la Rai, da quel che sembra, non ha preso manco un euro e ora si ritrova pure con l’accusa di pubblicità occulta. Tra parentesi, la U-Power inserisce la frase “don’t worry be happy” nella voce mittente nella mail. Quella pronunciata dal conduttore ieri sera assieme a Travolta. Strano no?"

E Amadeus, sapeva? Non si sa, ma torniamo a quel suo “Don't worry be happy! ”pronunciato senza un reale perché mentre Travolta stava per esibirsi. Caso vuole che “Don’t worry be happy” sia proprio lo slogan della U-Power, presente sui social ufficiali e - sostiene Lucarelli su Il Fatto Quotidiano - pure in una mail che potrebbe essere molto scomoda per la Rai. La U-Power - Don’t worry... be happy! (questo è il mittente) infatti, il 1° febbraio ha inviato una mail ai suoi partner e rivenditori il cui oggetto è “campagna media” con allegato il programma degli spot previsti per il lancio delle nuove scarpe Urban con Diletta Leotta e “special star”. Il primo punto della campagna con spot tv previsti su Mediaset, Dazn, Sky e Discovery vede il suo debutto proprio il 7 febbraio con la descrizione “comparsa speciale in occasione del Festival di Sanremo”. Dunque, la presenza a Sanremo con le scarpe ben riconoscibili di Travolta era prevista, tanto che da ieri U-Power sui suoi social rilancia le immagini dell’attore a Sanremo ripostando i vari rivenditori che scrivono “in anteprima le nuove scarpe”.