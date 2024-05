Ponte sullo Stretto, l'opera slitta. Ciucci: "Afflitti da pentitismo italiano"

Opere, l'ad della società "Stretto di Messina" Ciucci chiede ulteriore tempo

Non si placano le polemiche relative alla scelta del governo Meloni - e in particolare del leader della Lega Matteo Salvini - di puntare forte sulla costruzione del Ponte sullo Stretto di Messina. Le opposizioni sono in rivolta e, cosa peggiore per i promotori dell'opera, si allungano anche i tempi di valutazione della compatibilità ambientale del progetto.

Per rispondere ai rilievi del ministero dell'Ambiente, infatti, la società Stretto di Messina ha chiesto "una sospensione di 120 giorni dei termini per la presentazione della documentazione integrativa richiesta che, con i nuovi termini temporali, sarà consegnata entro metà settembre 2024".

Pietro Ciucci a Roma alla presentazione del libro di Matteo Salvini

Ma questo ulteriore prolungamento dei tempi non è piaciuto a Matteo Salvini. Emblematico in questo senso il gelo tra il ministro del Turismo e Pietro Ciucci, ad della società Stretto di Messina, in occasione della presentazione del libro di Salvini a Roma. In sala, martedì scorso, erano presenti anche il senatore e amico Antonio Angelucci e l'ad di Autostrade Roberto Tomasi. Ma Salvini a Ciucci non lo ha degnato neanche di un cenno di saluto, nonostante fosse seduto in un posto centrale della prima fila.

Ciucci si difende attaccando e in particolare se la prende con la mentalità italiana: "Siamo afflitti - dice Ciucci a Il Riformista - dal pentitismo delle infrastrutture. Ogni opera viene avversata. Questo è successo con la Tav e con il Mose. Poi, a lavori completati, quando le infrastrutture hanno migliorato la vita dei cittadini, l'atteggiamento è cambiato. La stessa cosa sta succedendo con il Ponte di Messina".

"Qualunque cosa facciamo - continua Ciucci - veniamo criticati, ma si tratta di un'opera che cambierà l'economia del Meridione. Il via dovrebbe avvenire l'anno prossimo e l'apertura al traffico è prevista nel 2032. Diventerà l'opera più iconica del nostro Paese. Chissà, - conclude Ciucci - forse Paolo Sorrentino girerà un film come fece Woody Allen con Manhattan".