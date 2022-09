Porsche, Louis Vuitton e Gucci: brand di lusso in ripresa grazie alla moda

Brand di lusso: Porsche il brand di maggiore valore, poi Louis Vuitton e Gucci

Porsche è il brand di maggiore valore e Louis Vuitton, con una crescita record, supera Gucci (al terzo posto). È il quadro che esce dalla classifica lusso e premium di Brand Finance, nonostante la lieve perdita. Mediamente i 50 top brand lusso & premium anno su anno aumentano il valore del brand del 13%, grazie soprattutto alla moda che è cresciuta del 21%. Ferrari si conferma il brand più forte della classifica, cioè quello più in grado di influenzare le scelte dei consumatori. I 14 brand italiani in classifica crescono mediamente del 11%, i 9 marchi dell’abbigliamento crescono del 16%.

Il valore del brand Dolce & Gabbana cresce moltissimo anche grazie al rilevante rafforzamento del livello di attrattività. Da quanto emerge dal report Brand Finance Luxury & Premium 50 2022, mediamente il valore finanziario dei 50 principali trademark di questo comparto, fissato al 1° gennaio 2022, è aumentato del 13% anno su anno raggiungendo così i valori pre-covid. Infatti, la forza con cui queste marche attraggono i consumatori è rimasta elevata anche durante il covid e durante il 2021 sono tornate a crescere le vendite, incrementandone così il valore dei brand.





Il valore del trademark è un indicatore delle business performance originate da immagine & reputazione, cioè dal livello di influenza e attrattività di una marca rispetto ad un’altra. Un brand molto forte ha maggiori probabilità di un brand debole di vendere elevati volumi a prezzi più alti. Il trend della classifica delle 50 marche lusso & premium ordinate per valore del trademark è guidato dai brand della moda che pesano il 66% del valore dell’intera classifica. Lo scorso anno mediamente i trademark della Brand Finance Luxury & Premium 50 perdevano il 3% a causa del crollo dell’abbigliamento. Quest’anno i 30 brand dell’abbigliamento crescono mediamente del 21%, mentre le 7 marche di auto perdono il 6%; in crescita anche la cosmetica e gli hotel.

Il trademark Porsche, con un valore pari a $33,7 miliardi, nonostante il 2% di riduzione del valore, si conferma il brand dell’alto di gamma di maggiore valore al mondo. Massimo Pizzo managing director Italia di Brand Finance afferma: “La lieve perdita di valore del trademark Porsche, non è dovuta ad un indebolimento della forza di attrazione del marchio, ma alle incognite del segmento auto di lusso che hanno anche portato ad una recente riduzione della stima del valore di Porsche per l’IPO da €85 miliardi a €70-75 miliardi.”





Il brand Louis Vuitton, con il 58% di crescita, la maggiore della Brand Finance Luxury & Premium 50 2022, raggiunge il valore di $23,4 miliardi e sale al secondo posto superando così Gucci che scende al terzo posto, nonostante l’incremento del 16% e il valore del brand pari a $18,1 miliardi. Frenati dalle auto di lusso, i 14 brand italiani in classifica mediamente crescono del 9%, con un valore medio di $3,8 miliardi; diversamente le 12 marche francesi presenti in classifica, tutti d’abbigliamento, crescono anno su anno del 22% e hanno un valore medio pari a $8,1 miliardi, valore doppio o quasi doppio dei brand italiani, svizzeri e americani.

Continua Massimo Pizzo: “I brand francesi del lusso, nonostante non siano più forti degli italiani, valgono molto di più degli altri perché hanno la capacità di produrre molte più entrate.” Tra i brand italiani in classifica, con un valore pari a $1,3 miliardi grazie a incremento del 55%, Dolce & Gabbana è quello che cresce maggiormente ed è anche tra quelli che cresce di più di tutta la classifica, sia anno su anno sia rispetto ai valori pre-covid. Anche Fendi, rientra in classifica al 49° posto grazie ad una forte crescita (+31,7%). Continua Massimo Pizzo: “L’impressionante crescita del valore del brand Dolce & Gabbana è dovuto in gran parte al rafforzamento del brand che in un solo anno ha raggiunto, e superato, il livello di attrattività precedente alla crisi cinese del 2018.”

In forte crescita anche il valore dei brand Moncler (+31,6%), Ray-Ban (+27%), Bottega Veneta (+25,2%). Gucci, Armani, Maserati e Prada crescono un po’ meno della media, così perdono qualche posizione in questa classifica. Valentino, Bulgari, Lamborghini e Ferrari perdono valore e qualche posizione in classifica. Ferragamo quest’anno ha rischiato di uscire dalla classifica per la scarsa crescita del valore dovuta in buona parte all’indebolimento dell’attrattività, sulla quale l’azienda sta lavorando con il recente rebranding.

Ferrari si conferma il brand più forte del lusso, cioè quello che influenza maggiormente le scelte degli stakeholder, con un indicatore della forza pari a 90,9 su 100 equivalente ad un brand rating AAA+. Continua Massimo Pizzo: “Nel 2025 Ferrari avrà il suo primo veicolo completamente elettrico e prevede di diventare carbon neutral entro il 2030. L’attenzione alla sostenibilità ambientale è per le auto di lusso un fattore importante, infatti, da un recente analisi di Brand Finance emerge che il fattore ambientale ha un peso nettamente più elevato che in altri settori nella considerazione di acquisto e in generale nel livello di influenza del brand.”

Ferrari è il brand più forte di questa classifica dal 2018, cioè dall’inizio delle serie storiche. Segue Dior con un punteggio di 88,4, Hilton con un punteggio di 88 e al quinto posto di questa seconda classifica troviamo Gucci con un punteggio di 87 su 100.