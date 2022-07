Poste, Del Fante incassa un trimestre record: ricavi a 2,9 mln, utile a +44%

Poste Italiane, trimestre record: i ricavi crescono del 5,1%, utile a 469 milioni

Poste Italiane chiude il secondo trimestre 2002 con ricavi in crescita del 5,1% a 2,9 miliardi, un utile netto in aumento del 44% a 469 milioni e un ebit a 698 milioni (+62,7%). I risultati portano l'intero semestre a chiudere con ricavi per 5,865 miliardi (+3,2%) e un utile netto di 964 milioni (+24,7%).

Il risultato operativo semestrale è pari a 1,4 miliardi (+32,6%) record nella storia del gruppo, sottolinea l'azienda. Poste prevede un risultato operativo a fine 2022 pari al doppio del livello del 2016 (1 miliardi), con un track record costante in risposta ad ogni contesto macroeconomico.

Poste Italiane, Del Fante (Ceo): "I numeri parlano da soli, perfomance solida su tutta la linea"

"Abbiamo iniziato ancora una volta la prima metà dell'anno in modo molto positivo, con ricavi e redditività in forte aumento rispetto allo stesso periodo del 2021 e l'Ebit di gruppo semestrale ha raggiunto un livello record nella storia di Poste. I numeri parlano da soli: la performance è stata solida su tutta la linea, costantemente al di sopra dei livelli pre-pandemici, nonostante le incertezze del contesto macroeconomico e la complessità del periodo storico che stiamo vivendo", ha dichiarato il numero uno di Poste Italiane, Matteo Del Fante, commentando i dati trimestrali del gruppo.

"Ci troviamo ad un buon punto nell'esecuzione del piano 24SI Plus, che consolida ulteriormente la nostra leadership come platform company, ha spiegato Del Fante, questi importanti risultati raggiunti nel trimestre ci consentono di guardare avanti con ottimismo sia per il resto dell'anno sia per quanto riguarda le prospettive di crescita a medio termine della nostra azienda".

"Grazie al nostro modello di business diversificato, resiliente e sostenibile, ci stiamo adattando in modo proattivo ad un contesto macroeconomico mutevole, proseguendo in maniera costante nel nostro percorso di crescita della redditività con un Ebit che, nelle nostre previsioni quest'anno raggiungerà pienamente i target del piano 24SI Plus, raddoppiando il risultato operativo del 2016", ha proseguito l'amministratore delegato di Poste.

"Siamo consapevoli delle sfide che ci attendono e siamo pronti ad affrontarle, forti di un solido modello industriale e della nostra storica esperienza nel saper affrontare anche i tempi più difficili. Poste Italiane dopo la pandemia è un'azienda strutturalmente più solida in tutte le sue attività grazie al nostro approccio anti-fragile, che ci ha portati a conseguire risultati in ogni contesto macroeconomico, generando rendimenti sostenibili per i nostri azionisti". "Alla luce di un track record operativo così consistente, Poste Italiane ha potuto distribuire ai propri azionisti dividendi sostenibili e competitivi pari a oltre 3,6 miliardi nel periodo 2016-2021", ha sottolineato Del Fante.

"La nostra comprovata esperienza nella gestione dei costi ci offre ulteriore flessibilità per raggiungere e superare le nostre ambizioni, ha sottolineato ancora Del Fante, nei servizi finanziari sono stati ottenuti solidi risultati grazie al forte contributo dalla gestione proattiva del portafoglio e ad un maggiore margine di interesse (NII) su base ricorrente, una performance supportata da investimenti in crediti d'imposta e da un contesto favorevole dei tassi di interesse. Continua il percorso di crescita a doppia cifra del risultato operativo nella divisione Pagamenti e Mobile, grazie a notevoli risultati in tutte le linee di prodotto. I servizi assicurativi confermano il loro forte contributo al risultato operativo di Gruppo, con un business resiliente del ramo Vita e il ramo Danni in continua crescita".

Poste, Del Fante: "La nostra offerta di luce e gas sta registrando un forte apprezzamento: oltre 10mila contratti firmati"

"La divisione corrispondenza, pacchi e distribuzione si è dimostrata resiliente, nonostante le difficoltà di tutti gli operatori postali a causa dei cambiamenti nel comportamento dei consumatori e della riduzione della loro spesa, determinata dall'inflazione, fattori che incidono sui volumi dei pacchi. Il risultato operativo positivo su base ricorrente è stato raggiunto tramite costi variabili inferiori ed efficaci iniziative di gestione dei costi", ha spiegato.

"Cominciamo, inoltre, a vedere un contributo ai ricavi sempre più consistente proveniente dal nostro approccio alla diversificazione: grazie a Plurima e ad iniziative simili, stiamo accelerando la nostra strategia per diventare un operatore logistico ad ampio raggio".

"Sono, inoltre, lieto di condividere con voi che la nostra offerta di luce e gas riservata ai dipendenti sta registrando un forte apprezzamento, con oltre 10.000 contratti firmati", ha concluso. "Come sempre, sono orgoglioso della professionalità, della dedizione e dell'impegno delle persone di Poste Italiane, che lavorano instancabilmente per aiutare gli italiani in ogni parte del Paese a raggiungere i loro obiettivi con una costante attenzione all'innovazione."