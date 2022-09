Poste lancia Opa totalitaria su Net Insurance: operazione da 200 milioni

Poste lancia Opa su Net Insurance

Il consiglio di amministrazione di Poste Vita, società interamente posseduta da Poste Italiane, ha approvato la promozione di un’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria per cassa su Net Insurance. L’operazione, informa una nota, è finalizzata all’acquisto del controllo di Net Insurance e al delisting della società. Le offerte saranno promosse tramite un veicolo societario ("BidCo”), a un prezzo di 9,50 euro per azione (corrispondente a un premio del 28% sulla media ponderata dei prezzi ufficiali giornalieri di Borsa Italiana dell’ultimo mese) per un controvalore di 200 milioni. Ibl Banca – attuale azionista di Net Insurance con una partecipazione pari al 26,64% del capitale sociale – e l’amministratore delegato di Net Insurance Andrea Battista hanno assunto specifici impegni di adesione alle offerte. A completamento dell'Opa è previsto che Battista mantenga una partecipazione di circa il 2% di Net Insurance, e che Ibl acquisti una partecipazione pari al 40% del capitale sociale di BidCo.

Il perfezionamento dell’operazione è atteso entro il primo semestre del 2023. Net Insurance, quotata su Euronext, è una società assicurativa la cui offerta è dedicata alle coperture assicurative connesse al mondo del credito e, in particolare, dei prestiti assistiti dalla cessione del quinto dello stipendio o della pensione, alla protezione (tramite la bancassicurazione danni/non auto e tramite una rete di broker) e in parte all’insurtech, grazie ad accordi con partner tecnologici. Nel 2021 Net Insurance ha riportato premi lordi pari a 149 milioni di euro (+33% medio di crescita dal 2019) e un utile netto normalizzato di 11,5 milioni.

L’operazione, si afferma, consentirà a Poste Vita, in coerenza con gli obiettivi definiti nell’ambito del piano industriale del gruppo Poste Italiane “2024 Sustain & Innovate”, di conseguire una significativa crescita nel segmento assicurativo danni/protezione, attraverso l’acquisizione di una partecipazione di controllo in una società leader in Italia in tale segmento di mercato. Dal punto di vista industriale, Poste Vita intende individuare Net Insurance come “centro di competenza” del gruppo assicurativo per i prodotti assicurativi legati alla cessione del quinto, e fabbrica prodotto di riferimento con riguardo alla distribuzione di prodotti assicurativi su reti terze, con particolare riferimento alle reti bancarie.

L’operazione, inoltre, è volta a realizzare una partnership strategica e commerciale di lungo periodo con Ibl, tramite la partecipazione del 40% che la stessa acquisirà in BidCo, ulteriormente rafforzata dagli impegni commerciali di Ibl finalizzati a un sostanziale incremento delle coperture assicurative relative ai propri prestiti acquistate da Net Insurance.