Prada chiama Rosa Santamaria: l'ex Valentino nuovo Chief People Officer

Rosa Santamaria Maurizio nuovo Chief People Officer di Prada

Il gruppo di moda Prada prepara un riassetto nella direzione del personale: Rosa Santamaria Maurizio sarà- da settembre 2023- la nuova Chief People Officer. A diretto riporto all’Amministratore Delegato del Gruppo Andrea Guerra, Rosa contribuirà attivamente alla crescita culturale e allo sviluppo organizzativo del Gruppo Prada, garantendo l'evoluzione della funzione Risorse Umane.

Nel corso della sua carriera professionale, Rosa Santamaria Maurizio ha maturato una solida esperienza in ambito risorse umane ricoprendo incarichi di crescente responsabilità; da ultimo, il ruolo di Chief Human Resources Officer presso Valentino. Precedentemente, è stata Chief Human Resources Officer Italy, Spain, Nordics, Netherlands, Belgium and Turkey presso American Express per 14 anni. Rosa ha iniziato la sua carriera presso Ernst & Young e, prima di Amex, ha lavorato nel dipartimento HR di Bristol Myers Squibb. Rosa Santamaria Maurizio è laureata in Ingegneria presso l’Università La Sapienza di Roma.

Prada saluta Fabio Zambernardi. Il design director lascia il gruppo dopo 40 anni. Rumors

Ma non solo direzione del personale, novità anche nel management. Secondo indiscrezioni di stampa, Fabio Zambernardi, design director e storico braccio destro di Miuccia Prada nella gestione del brand ammiraglio e di Miu Miu, si starebbe preparando a lasciare il gruppo milanese entro la fine dell’anno. Come si legge su Pambianco, stando a quanto riportato dai rumors, che si leggono su Wwd e Business of Fashion, le sfilate primavera/estate 2024 di entrambe le maison sanciranno con ogni probabilità la fine del mandato di Zambernardi, che ha lavorato senza posa nei ranghi del gruppo per oltre quarant’anni.