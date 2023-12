Prada, Gritti e Mondardini: ecco le manager più pagate d'Italia

Miuccia Prada, Alessandra Gritti e Monica Mondardini le manager più pagate d'Italia

Miuccia Prada continua ad essere la manager più pagata tra le donne al vertice di società italiane quotate. Lo riporta oggi il Sole 24 Ore, secondo cui anche nel «pay watch» 2022 è stata la manager con i compensi più alti, 18,145 milioni euro lordi, per la carica di a.d. del gruppo Prada. "La signora Prada Bianchi guadagna esattamente come il marito, Patrizio Bertelli, anch’egli a.d. di Prada. Una busta paga fissa, nessun bonus".

Sempre per il Sole 24 Ore, "la seconda manager più pagata è Alessandra Gritti, anche questa una conferma. Gritti lavora nella finanza, è vicepresidente e a.d. di Tip (Tamburi), ha guadagnato in totale 8,91 milioni lordi. Terza Monica Mondardini, manager del gruppo controllato dai figli di Carlo De Benedetti, è a.d. e d.g. di Cir e presidente di Sogefi. Inoltre la dirigente cesenate è entrata nel cda di Hera, con un gettone di 60.000 euro l’anno. Quarta Alessandra Cozzani, ex dirigente di Prada, è stata Cfo fino al 30 maggio 2022, con 1,74 milioni".

Continua la classifica del Sole 24 Ore: "Quinta Diva Moriani, vicepresidente del gruppo di metalli Intek-Kme, con 1,18 milioni di compensi. A questa cifra Moriani ha potuto sommare i gettoni per i cda di Generali (345.644 euro) e Moncler (132.630), totalizzando così 1,66 milioni". Nella top 20 anche Alberta Ferretti, Azzurra Caltagirone e Marina Berlusconi.