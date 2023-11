Prada vola in alto con 3,3mld di ricavi in nove mesi. Balzo di Miu Miu (+49%)

Prada: crescita del 17% nei ricavi nei primi nove mesi del 2023. Brilla anche Miu Miu

Il Gruppo Prada, uno dei pilastri della moda italiana, continua a illuminare il mondo della moda con risultati eccezionali nei primi nove mesi del 2023. I ricavi netti, riportati al 30 settembre 2023, ammontano a un impressionante totale di 3,344 miliardi di euro, registrando una crescita del 17% rispetto all'anno precedente.Il risultato mette in evidenza la costante ascendente del marchio, anche se è leggermente inferiore al sorprendente aumento del 20% rilevato nella prima metà dell'anno.

Questi straordinari risultati sono attribuiti principalmente alle vendite retail che hanno segnato un aumento del 17%, raggiungendo un totale di 2,979 miliardi di euro. In particolare, i marchi Prada e Miu Miu hanno contribuito in modo significativo a questa crescita, con Prada che ha registrato un aumento del 13% e Miu Miu un impressionante 49%. Anche nel terzo trimestre, nonostante le sfide dovute a un confronto con il periodo precedente molto impegnativo, il Gruppo Prada è riuscito a crescere del 10%.

A livello geografico, sono state l'Asia Pacifico, il Giappone ed l'Europa a guidare la crescita, con aumenti delle vendite nei primi nove mesi rispettivamente del +21%, +47% e +17%. Seguono il Medio Oriente, con una crescita del 12%, mentre le Americhe registrano una leggera flessione del -1%. Inoltre, tutte le categorie di prodotto hanno registrato un aumento significativo, con l'abbigliamento in testa con un impressionante +32%, seguito dalla pelletteria a +8% e dalle calzature a +16%.

Andrea Guerra, AD del Gruppo Prada, ha commentato i risultati dichiarando: "Nel terzo trimestre Prada ha mantenuto una traiettoria di crescita solida, sostenuta da vendite like-for-like a prezzo pieno. Miu Miu ha registrato nuovamente un'ottima performance in tutte le geografie e categorie di prodotto. In un contesto geopolitico ed economico incerto che ci richiede di rimanere vigili, continuiamo ad osservare momentum favorevole e forte entusiasmo attorno ai nostri marchi. Questo ci posiziona bene per un quarto trimestre positivo ed in relazione alla nostra ambizione per l'anno di crescita solida, sostenibile e superiore alla media di mercato."

Tornando alle performance delle singole maison, le collezioni di abbigliamento e calzature di Prada hanno continuato a riscuotere un grande successo tra la clientela. Nella pelletteria, l'attenzione al rafforzamento dei prodotti iconici si combina con l'introduzione continua di nuovi prodotti. Inoltre, il terzo trimestre ha visto il lancio delle linee Prada Beauty Makeup e Skincare, che hanno ricevuto un caloroso benvenuto. Dopo la chiusura del trimestre, Prada ha annunciato una partnership con Axiom Space per la fornitura di tute spaziali alla NASA, in vista della missione Artemis III.

Dall'altra parte, Miu Miu ha confermato una performance eccezionale nel corso dei primi nove mesi, sostenuta dal rafforzamento del rapporto con la clientela su scala globale. La campagna A/I 2023 'Miu Miu Live!' ha ottenuto un riscontro molto positivo, così come le ultime sfilate e le collezioni più recenti. Il marchio ha registrato una crescita significativa in tutte le categorie di prodotto, compresa la pelletteria, grazie al successo delle borse 'Wander' e 'Arcadie'.

Il presidente e amministratore delegato del Gruppo, Patrizio Bertelli, ha concluso: "L'esecuzione attenta della strategia ha generato una crescita solida nei primi nove mesi, e anche nel terzo trimestre, nonostante la base di confronto molto sfidante. Il gruppo ha continuato a consolidare la desiderabilità dei propri marchi e ha accelerato gli investimenti come previsto. Guardando avanti, possiamo contare sulla nostra rafforzata organizzazione per accelerare sull'innovazione e rendere il nostro Gruppo ancora più dinamico, mantenendo la flessibilità e reattività che da sempre lo caratterizzano."