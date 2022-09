Primo giorno di scuola: il Milan vince il "derby" degli zainetti griffati

Materiale scolastico per piccoli tifosi: Milan batte Inter e Juve

Il Milan vince il derby del primo giorno di scuola. È infatti caratterizzato dai colori rossoneri il primato di vendite di zaini e, più in generale, dei prodotti legati all’inizio dell’anno scolastico e ispirati ai simboli delle squadre più famose del calcio italiano. Alle spalle del Milan - secondo quanto rilevato in questi giorni dall’Osservatorio dei Supermercati Il Gigante (gruppo della Grande Distribuzione con una settantina di punti vendita, una cinquantina dei quali in Lombardia) - si posizionano Inter e Juve a pari merito.

“Al di là di questa curiosità - spiega Giorgio Panizza, consigliere d’amministrazione del ‘Gigante’ - è ancora presto per tracciare un bilancio definitivo sull’andamento delle vendite nel settore scuola. Da una primissima analisi possiamo comunque dire che la crisi porta le famiglie a valutare con grande attenzione anche questo tipo di spesa, senza eccessi o acquisti superflui e con il gradimento per le azioni promozionali che abbiamo proposto anche in questo settore”.