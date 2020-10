Primo rifornimento di gas naturale liquefatto in Italia con Costa Smeralda

Completato con successo su Costa Smeralda, nel porto della Spezia, il primo rifornimento di gas naturale liquefatto in italia.

Un altro importante traguardo raggiunto da Costa Smeralda, la prima nave alimentata a gas naturale liquefatto (LNG) di Costa Crociere. Domenica 25 ottobre è stato infatti completato con successo, nel porto della Spezia, il primo rifornimento di LNG su una nave da crociera mai effettuato in Italia. L'operazione, terminata alle ore 18.00, è stata possibile grazie al supporto della Guardia Costiera italiana, dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale, di Shell, partner fornitore di LNG del Gruppo Costa e della sua “società madre” Carnival Corporation, e di un gruppo di lavoro composto da Comune della Spezia, Comando provinciale dei Vigili del fuoco, Arpal Liguria, Asl Liguria, Agenzia dei monopoli e delle dogane, Associazione nazionale dei chimici di porto, Servizi tecnico nautici del porto della Spezia, Snam Panigaglia e associazioni di categoria.

Il rifornimento si è svolto in sicurezza, nel pieno rispetto del regolamento messo a punto specificatamente dalla Guardia Costiera e dal gruppo di lavoro composto da autorità e operatori locali. Costa Smeralda era ormeggiata come di consueto al “Molo Garibaldi”, mentre la nave cisterna Coral Methane si è posizionata a fianco di Costa Smeralda, con la prua rivolta nella stessa direzione. La Guardia Costiera ha supervisionato l’intera operazione, eseguita in perfetto coordinamento tra tutte le parti coinvolte e gli equipaggi di Costa Smeralda e Coral Methane.

“Siamo lieti che la nostra ammiraglia a LNG Costa Smeralda sia stata parte di questa operazione così importante per il settore marittimo in Italia e per il porto della Spezia” ha dichiarato Franco Porcellacchia, Sustainable Innovation and Infrastructure Development Vice President del Gruppo Costa. “Carnival Corporation e Costa sono stati i primi a investire in innovazione sostenibile, puntando sulla tecnologia LNG per le navi da crociera, che fa parte di un impegno più ampio per garantire i più elevati standard ambientali per un futuro sempre più sostenibile delle crociere.”

“Il rifornimento di LNG eseguito ieri alla Spezia è stata la 50° operazione di bunkeraggio svolta con successo per una nave del Gruppo Costa. Si tratta di un traguardo significativo, raggiunto insieme ai nostri partner, che dimostra l'impegno di Carnival per la sostenibilità e l’utilizzo delle tecnologie di propulsione più avanzate oggi disponibili”, ha dichiarato Tom Strang, Senior Vice President Maritime Affairs, Carnival Tom Strang. "Il Gruppo Carnival è all’avanguardia nello sviluppo dell’LNG come fonte di combustibile per l'industria delle crociere, e sta lavorando per costruire un'infrastruttura ampia, sicura e affidabile in tutto il mondo".

“Obiettivo del gruppo di lavoro è stato quello di adottare adeguate norme e procedure per garantire i più elevati standard di sicurezza a cominciare da quella legata alla navigazione, alla tutela ambientale, alla prevenzione incendi fino alla sicurezza dei luoghi di lavoro,” - ha dichiarato Giovanni Stella, Comandante della Capitaneria di Porto di La Spezia. “Ogni prescrizione adottata è stata puntualmente osservata e siamo particolarmente soddisfatti che l’operazione abbia avuto un’evoluzione assolutamente regolare. Grazie a questa positiva esperienza, riteniamo che altre autorità marittime possano adottare il regolamento che abbiamo definito in modo da far crescere i punti di distribuzione nei porti italiani come indicato dalle normative italiane ed europee.”

"Un traguardo importantissimo è stato raggiunto per la prima volta nel nostro Paese e siamo orgogliosi che questo, ancora una volta, sia successo proprio nel porto di Spezia" - ha dichiarato Carla Roncallo, Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale. "Ringrazio in particolare la Capitaneria di Spezia e la Direzione Marittima della Liguria, che insieme a Costa Crociere hanno reso possibile questa operazione, tenendo sempre al centro di tutto il tema della sicurezza".

Costa Smeralda è la prima nave alimentata a LNG della flotta Costa, cui seguirà la gemella Costa Toscana, la cui consegna è prevista nell’ultimo trimestre del 2021. Un'altra nave a LNG, AIDAnova, è già operativa nella flotta del Gruppo Costa dal 2018. Altre due navi gemelle di AIDAnova entreranno in servizio entro il 2023. Per quanto riguarda il resto del Gruppo Carnival Corporation, è stata recentemente consegnata una terza nave alimentata a LNG, la Iona di P&O Cruises UK. L’utilizzo del gas naturale liquefatto, la tecnologia di propulsione attualmente più avanzata per abbattere le emissioni delle navi, permette di eliminare quasi totalmente le emissioni di ossidi di zolfo (zero emissioni) e particolato (riduzione del 95-100%), riducendo significativamente anche le emissioni di ossido di azoto (riduzione diretta dell’85%) e di CO2 (riduzione sino al 20%).